Şişecam'ın 'Poetry of the Factory' Projesi B2B İletişimde Yedi Ödül Kazandı

MIXX ve MarTech Ödülleri’nde toplam yedi ödül kazanan “Poetry of the Factory” projesiyle Şişecam, B2B iletişiminde yenilikçi bir yaklaşım ortaya koyuyor. Camın tüm alanlarında faaliyet gösteren tek global üretici olan Şişecam, endüstriyel üretim süreçlerini sanatsal bir anlatımla buluşturarak, endüstriyel içeriklerin ilham verici, dikkat çekici ve duygusal bağ kuran bir anlatımla sunulabileceğini gösteriyor.

On Film, On Tür, On Hikâye “Poetry of the Factory” projesi, Şişecam’ın cam ambalaj ve düz cam fabrikalarında üretimin farklı aşamalarını anlatan on kısa filmden oluşuyor. Bu filmler teknik süreçleri açıklamak yerine, üretimi yaratıcı ve ilgi çekici içeriklere dönüştürüyor. Her aşama, farklı bir müzikal tür ve anlatı diliyle ele alınarak cam üretimine şiirsel bir perspektif kazandırıyor. Örneğin, şişe üretiminin üç adımlı form kazandırma süreci vals ritmiyle “The Waltz of Air and Flame” başlığı altında aktarılıyor. Camı oluşturan hammaddeler – kum, kireçtaşı, soda külü ve dolomit – bir rap düellosunda karşı karşıya geliyor; kum kendini “silika kralı” ilan ederken diğerleri “biz olmadan eriyemezsin bile” diyerek cevap veriyor. Kalite kontrolden geçemeyen bir şişe, kendi hikâyesini mağrur ama kabullenici bir tonla anlatıyor. Düz cam plakaları fabrikadan ayrılırken bir folk şarkısı söylüyor: “Nereye gidersem gideyim onların ışığını ve yağmurunu ilk ben göğüsleyeceğim…” Robot vinçler ve cam plakalar ise romantik bir düette buluşuyor. Her film, kendi türü ve anlatı diliyle üretim süreçlerini farklı bir açıdan ele alarak endüstriyel içeriklere sanatsal bir boyut kazandırıyor.

Yapay Zekâ ile Yaratıcı İş birliği Projenin en dikkat çekici yönlerinden biri, yapay zekânın yaratıcı süreçteki rolü. Şarkı sözleri, monologlar ve müzik kompozisyonları, yapay zekâ desteğiyle geliştirildi. Bu yaklaşım, teknolojinin yaratıcı ekiplerle birlikte çalışarak içerik üretiminde nasıl değer katabileceğini gösteriyor.

Düşük Bütçe, Yüksek Etki Tüm çekimler yalnızca iki kişi tarafından cep telefonlarıyla gerçekleştirildi. Büyük prodüksiyon ekipleri yerine esnek ve çevik bir yöntem tercih edilerek, düşük bütçeyle yüksek etki yaratıldı.

Spotify’da İlk B2B Sanatçı Proje kapsamında üretilen özgün müzikler, gelen yoğun ilgi üzerine Spotify’da albüm olarak yayınlandı. Böylece Şişecam, dijital müzik platformlarında orijinal içerik üreten ilk B2B marka oldu.

Güçlü Sonuçlar “Poetry of the Factory”, sosyal medyada tipik B2B içerik performanslarının çok üzerine çıkarak dikkat çekici sonuçlar elde etti. Ortalama metriklerle kıyaslandığında proje: 3 kat daha fazla beğeni, 6 kat daha fazla yorum, 4,5 kat daha fazla paylaşım elde etti.

Ödüllerle Taçlanan Bir Başarı Proje, ulusal ve uluslararası platformlarda önemli başarılara imza attı. MIXX Ödülleri’nde: Altın : Seri Video Reklamlar, Dikey Videolar ve B2B Kampanyaları Bronz : Üretken Yapay Zekâ Kullanan Kampanyalar ve Dijital Ses Kampanyaları alanlarında ödüle layık görüldü. Ayrıca MarTech Ödülleri’nde iki ayrı ödülün sahibi oldu. Sektörel Kategori: B2B Alanında Teknolojinin En İyi Kullanımı Yeni Nesil Yapay Zekâ Kategorisi: Yapay Zekâ Destekli Yaratıcı İçerik Üretimi

B2B İçeriğin Geleceğine Şiirsel Bir Bakış Şişecam, “Poetry of the Factory” projesiyle endüstriyel süreçlerin yalnızca teknik değil, aynı zamanda ilham verici ve duygusal bir anlatıya sahip olabileceğini gösteriyor. Proje, B2B iletişimde içerik üretiminin geleceğine dair güçlü ve yaratıcı bir örnek sunuyor.