Şişecam'ın 'Poetry of the Factory' Projesi B2B İletişimde Yedi Ödül Kazandı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

28.04.2026 12:06
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Şişecam, endüstriyel üretimi sanatla buluşturan 'Poetry of the Factory' projesiyle MIXX ve MarTech Ödülleri'nde yedi ödül kazandı. Proje, yapay zeka desteğiyle üretilen on kısa filmden oluşuyor.

MIXX ve MarTech Ödülleri’nde toplam yedi ödül kazanan “Poetry of the Factory” projesiyle Şişecam, B2B iletişiminde yenilikçi bir yaklaşım ortaya koyuyor. Camın tüm alanlarında faaliyet gösteren tek global üretici olan Şişecam, endüstriyel üretim süreçlerini sanatsal bir anlatımla buluşturarak, endüstriyel içeriklerin ilham verici, dikkat çekici ve duygusal bağ kuran bir anlatımla sunulabileceğini gösteriyor.

On Film, On Tür, On Hikâye “Poetry of the Factory” projesi, Şişecam’ın cam ambalaj ve düz cam fabrikalarında üretimin farklı aşamalarını anlatan on kısa filmden oluşuyor. Bu filmler teknik süreçleri açıklamak yerine, üretimi yaratıcı ve ilgi çekici içeriklere dönüştürüyor. Her aşama, farklı bir müzikal tür ve anlatı diliyle ele alınarak cam üretimine şiirsel bir perspektif kazandırıyor. Örneğin, şişe üretiminin üç adımlı form kazandırma süreci vals ritmiyle “The Waltz of Air and Flame” başlığı altında aktarılıyor. Camı oluşturan hammaddeler – kum, kireçtaşı, soda külü ve dolomit – bir rap düellosunda karşı karşıya geliyor; kum kendini “silika kralı” ilan ederken diğerleri “biz olmadan eriyemezsin bile” diyerek cevap veriyor. Kalite kontrolden geçemeyen bir şişe, kendi hikâyesini mağrur ama kabullenici bir tonla anlatıyor. Düz cam plakaları fabrikadan ayrılırken bir folk şarkısı söylüyor: “Nereye gidersem gideyim onların ışığını ve yağmurunu ilk ben göğüsleyeceğim…” Robot vinçler ve cam plakalar ise romantik bir düette buluşuyor. Her film, kendi türü ve anlatı diliyle üretim süreçlerini farklı bir açıdan ele alarak endüstriyel içeriklere sanatsal bir boyut kazandırıyor.

Yapay Zekâ ile Yaratıcı İş birliği Projenin en dikkat çekici yönlerinden biri, yapay zekânın yaratıcı süreçteki rolü. Şarkı sözleri, monologlar ve müzik kompozisyonları, yapay zekâ desteğiyle geliştirildi. Bu yaklaşım, teknolojinin yaratıcı ekiplerle birlikte çalışarak içerik üretiminde nasıl değer katabileceğini gösteriyor.

Düşük Bütçe, Yüksek Etki Tüm çekimler yalnızca iki kişi tarafından cep telefonlarıyla gerçekleştirildi. Büyük prodüksiyon ekipleri yerine esnek ve çevik bir yöntem tercih edilerek, düşük bütçeyle yüksek etki yaratıldı.

Spotify’da İlk B2B Sanatçı Proje kapsamında üretilen özgün müzikler, gelen yoğun ilgi üzerine Spotify’da albüm olarak yayınlandı. Böylece Şişecam, dijital müzik platformlarında orijinal içerik üreten ilk B2B marka oldu.

Güçlü Sonuçlar “Poetry of the Factory”, sosyal medyada tipik B2B içerik performanslarının çok üzerine çıkarak dikkat çekici sonuçlar elde etti. Ortalama metriklerle kıyaslandığında proje: 3 kat daha fazla beğeni, 6 kat daha fazla yorum, 4,5 kat daha fazla paylaşım elde etti.

Ödüllerle Taçlanan Bir Başarı Proje, ulusal ve uluslararası platformlarda önemli başarılara imza attı. MIXX Ödülleri’nde: Altın : Seri Video Reklamlar, Dikey Videolar ve B2B Kampanyaları Bronz : Üretken Yapay Zekâ Kullanan Kampanyalar ve Dijital Ses Kampanyaları alanlarında ödüle layık görüldü. Ayrıca MarTech Ödülleri’nde iki ayrı ödülün sahibi oldu. Sektörel Kategori: B2B Alanında Teknolojinin En İyi Kullanımı Yeni Nesil Yapay Zekâ Kategorisi: Yapay Zekâ Destekli Yaratıcı İçerik Üretimi

B2B İçeriğin Geleceğine Şiirsel Bir Bakış Şişecam, “Poetry of the Factory” projesiyle endüstriyel süreçlerin yalnızca teknik değil, aynı zamanda ilham verici ve duygusal bir anlatıya sahip olabileceğini gösteriyor. Proje, B2B iletişimde içerik üretiminin geleceğine dair güçlü ve yaratıcı bir örnek sunuyor.

Kaynak: Son Dakika Haber Servisi

Yapay Zeka, Şişecam, Güncel, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Samed Ağırbaş, Korea Times’a yazdı: Enerji verimliliği, yalnızca emisyonları azaltmakla kalmaz Samed Ağırbaş, Korea Times'a yazdı: Enerji verimliliği, yalnızca emisyonları azaltmakla kalmaz
Amedspor, Mesut Bakkal ile yollarını ayırdı Amedspor, Mesut Bakkal ile yollarını ayırdı
Galatasaray’dan Fenerbahçe zaferi sonrası bomba Okan Buruk kararı Galatasaray'dan Fenerbahçe zaferi sonrası bomba Okan Buruk kararı
Nusret Gökçe’nin kardeşi Özgür Gökçe tutuklandı Suçlama yüz kızartıcı Nusret Gökçe'nin kardeşi Özgür Gökçe tutuklandı! Suçlama yüz kızartıcı
Bu proje Hürmüz krizini çözer mi Bu proje Hürmüz krizini çözer mi?
Kadınlar derbisinde inanılmaz son Galatasaray, Fenerbahçe’yi geriden gelip yendi Kadınlar derbisinde inanılmaz son! Galatasaray, Fenerbahçe'yi geriden gelip yendi

11:44
Şehit ailesine yapmadıkları kalmadı 40 milyon isteyip şehirden sürdüler
Şehit ailesine yapmadıkları kalmadı! 40 milyon isteyip şehirden sürdüler
11:43
Ülke gündeminde 1. sırada Böylesi Fenerbahçe tarihinde daha önce görülmedi
Ülke gündeminde 1. sırada! Böylesi Fenerbahçe tarihinde daha önce görülmedi
11:31
Bahçeli’yi mest eden atama: Tarihi bir dönüm noktası oluşturmuştur
Bahçeli'yi mest eden atama: Tarihi bir dönüm noktası oluşturmuştur
10:59
Batman’da kent merkezine inen yaban domuzu 3 kişiyi yaraladı
Batman'da kent merkezine inen yaban domuzu 3 kişiyi yaraladı
10:58
İran’ın ABD’ye sunduğu sürpriz teklifin perde arkası: Tüm çıkışlar kilitlendi
İran'ın ABD'ye sunduğu sürpriz teklifin perde arkası: Tüm çıkışlar kilitlendi
09:19
Celal Karatüre’nin onlarca polis tarafından korunduğu görüntü tartışma yarattı
Celal Karatüre'nin onlarca polis tarafından korunduğu görüntü tartışma yarattı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 28.04.2026 12:28:47. #7.13#
SON DAKİKA: Şişecam'ın 'Poetry of the Factory' Projesi B2B İletişimde Yedi Ödül Kazandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.