Sisi'den Trump'a Savaş Çağrısı - Son Dakika
Sisi'den Trump'a Savaş Çağrısı

30.03.2026 16:06
Mısır Cumhurbaşkanı Sisi, ABD-İsrail-İran çatışmalarının durdurulması için Trump'a çağrıda bulundu.

Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi, İran'a yönelik ABD-İsrail saldırılarının devam etmesinin bölge ve dünyada ciddi sonuçları olacağını belirterek, ABD Başkanı Donald Trump'a savaşı durdurması çağrısında bulundu.

Sisi, Mısır'ın başkenti Kahire'de düzenlenen Mısır Uluslararası Enerji Fuarı ve Konferansı'nda yaptığı konuşmada, "ABD-İsrail ile İran arasındaki savaşın bölge ve dünya ekonomisi üzerinde ciddi etkileri oluşturduğunu belirterek, çatışmaların sona erdirilmesi gerektiğini" vurguladı.

Mısır Cumhurbaşkanı Sisi, ABD Başkanı Trump'a hitaben yaptığı konuşmada, "Bölgemizdeki savaşı durdurabilecek tek kişi sizsiniz." ifadelerini kullandı.

Kahire'de düzenlenen ve enerji sektöründen yüzlerce şirket ile çok sayıda uluslararası temsilcinin katıldığı konferansta konuşan Sisi, Trump'a doğrudan çağrıda bulunarak, "İnsanlık adına ve barışseverler adına sana sesleniyorum, bize yardım et ve savaşı durdur." dedi.

Sisi, savaşın enerji arzı, fiyatlar ve küresel ekonomi üzerindeki olumsuz etkilerine dikkat çekerek, özellikle gelişmekte olan ülkelerin ciddi risklerle karşı karşıya olduğunu ifade etti.

Orta Doğu'daki krizin derinleşmesinin petrol, gübre ve tarım ürünleri fiyatlarını artıracağını belirten Sisi, uluslararası toplumun çatışmaların sona erdirilmesi için daha fazla çaba göstermesi gerektiğini de vurguladı.

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Sisi'den Trump'a Savaş Çağrısı - Son Dakika

Yaşı ayrı attığı penaltı ayrı olay oldu
Yaşı ayrı attığı penaltı ayrı olay oldu
Husumetlisini kasığından vurdu: Babamın selamı var
Husumetlisini kasığından vurdu: Babamın selamı var
Hasbi Dede’yi tacizle suçlayan kız çocuğundan acı haber
Hasbi Dede'yi tacizle suçlayan kız çocuğundan acı haber
Özkan Yalım, birlikte basıldığı genç kadına açılış sunumunu yaptırmış
Özkan Yalım, birlikte basıldığı genç kadına açılış sunumunu yaptırmış
Altın renkli 25 kuruşları satışa çıkardı İstediği para inanılmaz
Altın renkli 25 kuruşları satışa çıkardı! İstediği para inanılmaz
Trump’tan İran’a yeni tehdit Dediklerini yaparsa bölge cehenneme döner
Trump'tan İran'a yeni tehdit! Dediklerini yaparsa bölge cehenneme döner
SON DAKİKA: Sisi'den Trump'a Savaş Çağrısı - Son Dakika
