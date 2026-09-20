Sisi, Ratcliffe ile görüşmede Gazze'de kalıcı ateşkes ve ABD-İran anlaşması istedi - Son Dakika
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Sisi, Ratcliffe ile görüşmede Gazze'de kalıcı ateşkes ve ABD-İran anlaşması istedi

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Sisi, Ratcliffe ile görüşmede Gazze\'de kalıcı ateşkes ve ABD-İran anlaşması istedi
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Cumhurbaşkanı Sisi, Kahire'de CIA Direktörü Ratcliffe'i kabul ederek ABD-İran krizinin sona ermesi için kapsamlı anlaşma çağrısı yaptı. Sisi, Gazze'de ateşkesin kalıcı hale gelmesini ve insani yardımların yeterli şekilde ulaştırılmasını istedi.

Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi, ABD ile İran arasındaki krizin sona erdirilmesini sağlayacak kapsamlı bir anlaşmaya varılması çağrısında bulundu.

Mısır Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamaya göre Sisi, başkent Kahire'de ABD Merkezi İstihbarat Teşkilatı (CIA) Direktörü John Ratcliffe'i kabul etti. Görüşmede Mısır İstihbarat Başkanı Hasan Reşad da hazır bulundu.

İran krizinin sona erdirilmesine yönelik kapsamlı bir anlaşmaya varılması için yürütülen çabalara Mısır'ın tam destek verdiğini belirten Sisi, bunun bölgede güvenlik ve istikrarın yeniden sağlanmasına ve uluslararası seyrüsefer özgürlüğünün güvence altına alınmasına katkı sağlayacağını ifade etti.

Sisi, Gazze'deki ateşkesin kalıcı hale getirilmesini istedi

Sisi-Ratcliffe görüşmesinde Filistin meselesi de ele alındı.

Sisi, ABD Başkanı Donald Trump'ın Gazze Şeridi'ndeki ateşkesin kalıcı hale getirilmesine yönelik planının ikinci aşamasının tam olarak uygulanmasının önemini vurguladı.

Mısır, Türkiye ve Katar'ın, ikinci aşamanın uygulanmasını sağlayacak yol haritasına ulaşılması için yürüttüğü arabuluculuk çabalarına işaret eden Sisi, Gazze'de ateşkesin kalıcı hale getirilmesi, sivillerin korunması ve insani yardımların bölgeye yeterli ve sürdürülebilir şekilde ulaştırılması gerektiğini belirtti.

Sisi ayrıca Filistin meselesinin uluslararası kararlar ve iki devletli çözüm ilkesi doğrultusunda adil ve kapsamlı şekilde çözüme kavuşturulması amacıyla siyasi sürecin yeniden başlatılmasına uygun şartların oluşturulması çağrısında bulundu.

Kaynak: AA
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