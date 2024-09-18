Sisi ve Blinken Gazze'deki Ateşkes İçin Görüştü

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Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi ile ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Gazze Şeridi'nde süren saldırıların durdurulması için ateşkes çabalarını ele aldı.

Mısır Cumhurbaşkanlığının açıklamasına göre, Kahire'ye gelen Blinken, Sisi tarafından kabul edildi.

Görüşmede, ülkesinin bölgedeki gerginliğin genişletilmesi çabalarına karşı olduğunu ve tüm tarafların sorumlulukla hareket etmesi gerektiğini dile getiren Sisi, Mısır'ın son "siber saldırı" karşısında Lübnan'ı desteklediğini ve Lübnan'ın toprak bütünlüğü ve egemenliğine verdiği önemi vurguladı.

Gazze'de ateşkese yönelik çabalar, iki ülkeyi ilgilendiren bölgesel ve uluslararası sorunların ele alındığı görüşmede Mısır Dışişleri Bakanı Bedr Abdulati, İstihbarat Başkanı Abbas Kamil de hazır bulundu.

İki günlük ziyaret için Kahire'ye gelen Blinken, Mısırlı mevkidaşı Abdulati ile ABD-Mısır Stratejik Diyalog Toplantısının açılışına katılacak.

İsrail'in Gazze'ye saldırılarına başladığı 7 Ekim 2023'ten bu yana Blinken'ın bölgeye onuncu kez geldiği ve ilk kez İsrail'e gitmeyeceği belirtiliyor.