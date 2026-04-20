Sisi ve Boulos, Sudan Krizini Görüştü

Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi, ABD'nin Arap ve Afrika İşlerinden Sorumlu Kıdemli Danışmanı Massad Boulos ile Sudan'daki insani krizin sona erdirilmesi ve çatışmaların durdurulması konularını ele aldı.

Mısır Cumhurbaşkanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre Sisi ve Boulos, başkent Kahire'de bir araya geldi.

Görüşmede taraflar, Sudan halkının yaşadığı insani dramın sonlandırılması ve savaşın bitirilmesi için gerekli tüm çabaların gösterilmesi konusunda mutabık kaldı.

Mısır'ın Sudan krizine bakış açısının, ülkenin birliği ve egemenliğinin korunması esasına dayandığı belirtilen açıklamada, Cumhurbaşkanı Sisi'nin; dış müdahalelere, Nil Havzası'nın güvenliğini ve istikrarını tehdit eden girişimlere ya da siyasi bir boşluk oluşturma çabalarına karşı olduklarını vurguladığı aktarıldı.

Açıklamaya göre Sisi, krizin sürdürülebilir bir barışla sonuçlanması için siyasi sürecin işletilmesi gerektiğini belirterek; Mısır, Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri ve ABD'den oluşan "Dörtlü Mekanizma" çerçevesinde yürütülen faaliyetlerin önemine işaret etti.

ABD'li Danışman Boulos ise Washington yönetiminin, Sudan konusundaki çözüm arayışlarında Mısır ve Dörtlü Mekanizma ülkeleriyle güçlü bir koordinasyon içinde olma kararlılığını yineledi.