Sisi ve Burnham İran krizi ve Gazze'de ateşkesin uygulanmasını ele aldı - Son Dakika
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Sisi ve Burnham İran krizi ve Gazze'de ateşkesin uygulanmasını ele aldı

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Mısır Cumhurbaşkanı Sisi ile İngiltere Başbakanı Burnham telefon görüşmesinde İran krizi ve Gazze'deki durumu ele aldı. İkili, Gazze'de ateşkesin tüm taraflarca uygulanması ve insani yardımların engelsiz ulaştırılması gerektiğini vurguladı.

Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi ve İngiltere Başbakanı Andy Burnham, Orta Doğu'daki gerilimin kontrol altına alınması ve çatışmaların yayılmasının önlenmesine yönelik çabalar ile Gazze Şeridi'ndeki durumu ele aldı.

Mısır Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamaya göre, Sisi ile Burnham telefon görüşmesi yaptı.

Görüşmede başta İran ile ilgili gelişmeler ve Gazze Şeridi'ndeki durum olmak üzere bölgesel ve uluslararası meseleler ele alındı.

İran ile yaşanan kriz nedeniyle bölgede artan gerilimi kontrol altına almak amacıyla ilgili taraflar ve ortaklarla koordinasyon içinde yürütülen çabaları değerlendiren Sisi ve Burnham, çatışmaların yayılmasının önlenmesi, bölgesel ve uluslararası güvenlik ile istikrarın güçlendirilmesi için diplomasiye ve siyasi çözümlere öncelik verilmesi gerektiğini vurguladı.

Mısır Cumhurbaşkanı ve İngiltere Başbakanı, Filistin meselesine ilişkin Gazze Şeridi'ndeki ateşkes anlaşmasının tüm taraflarca uygulanmasının önemine dikkati çekti.

Sisi ve Burnham, insani yardımların Gazze'ye eksiksiz, güvenli ve engelsiz biçimde ulaştırılmasının sağlanması, erken toparlanma ve yeniden imar planlarının uygulanmasının hızlandırılması gerektiğinin altını çizdi.

Sisi, başkenti Doğu Kudüs olan, 4 Haziran 1967 sınırlarında bağımsız bir Filistin devletinin kurulmasını hedefleyen siyasi sürecin yeniden canlandırılması için uluslararası çabaların birleştirilmesi gerektiğini kaydetti.

Mısır Cumhurbaşkanı, bağımsız Filistin devletinin kurulmasının, "Orta Doğu'da adil, kapsamlı ve kalıcı barışa ulaşmanın tek yolu" olduğunu ifade etti.

Kaynak: AA
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