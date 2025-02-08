Sisi ve Guterres'ten Filistin Açıklaması

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KAHİRE, 8 Şubat (Xinhua) -- Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi ve Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres, Filistinlilerin Gazze'den gönderilmesi planına karşı olduklarını söyledi.

Mısır Cumhurbaşkanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre cuma günü telefon görüşmesinde bulunan iki lider, Gazze'nin yeniden inşasının hızlandırılması çağrısı yaptı, Filistinlileri başka ülkelere gönderme girişimine karşı çıktı ve Filistinlilerin kendi topraklarında kalmalarını sağlamak için küresel düzeyde çaba gösterilmesi çağrısında bulundu.

Sisi ve Guterres, 1967 sınırları temelinde başkenti Doğu Kudüs olan bağımsız bir Filistin devletinin kurulmasını öngören iki devletli çözümün, Ortadoğu'da sürdürülebilir barış ve arzu edilen istikrarı sağlamanın tek yolu olduğunu belirtti.

İkili, BM Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı'nın (UNRWA) merkezi rolü ve UNRWA'nın görevlerini ilgili BM kararlarına uygun olarak yerine getirmesini desteklemek için koordineli küresel çabalara duyulan ihtiyaç konusunda da mutabakata vardı.

Telefon görüşmesinde Lübnan, Suriye, Sudan, Libya ve Somali'deki gelişmelere de değinildiği belirtildi.