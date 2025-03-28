Şişli Belediye Başkan Yardımcısı Ebru Özdemir Tutuklandı - Son Dakika
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Şişli Belediye Başkan Yardımcısı Ebru Özdemir Tutuklandı

İstanbul'da 'Kent Uzlaşması' soruşturması kapsamında gözaltına alınan Şişli Belediyesi Başkan Yardımcısı Ebru Özdemir, hakimlikçe tutuklandı. Ebru Özdemir'in, terör örgütüyle bağlantılı olduğu iddiaları ve diğer tutuklamalar hakkında detaylar ortaya çıktı.

28.03.2025 16:51  Güncelleme: 18:21
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Haber: Edda SÖNMEZ

(İSTANBUL) 'Kent Uzlaşması' soruşturması kapsamında avukatıyla birlikte gittiği emniyette gözaltına alınan Şişli Belediyesi Başkan Yardımcısı Ebru Özdemir sevk edildiği hakimlikçe tutuklandı.

İstanbul 10. Sulh Ceza Hakimliği, 'Kent Uzlaşısı' operasyonu kapsamında gözaltına alınan İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Genel Sekreter Yardımcısı Mahir Polat, Şişli Belediye Başkanı Resul Emrah Şahan ve Reform Enstitüsü Direktörü Mehmet Ali Çalışkan hakkında "silahlı terör örgütüne yardım" suçu kapsamında "kaçma ve saklanma ihtimalinin yüksek olduğu" iddiasıyla tutuklanma kararı vermişti. Aynı mahkeme Şişli Belediye Başkan Yardımcısı Ebru Özdemir, '"terör örgütünün siyasal alan sorumlusu" olduğu iddia edilen Azad Barış ve Barış'la bağlantılı olduğu ileri sürülen Hunav Altun hakkında "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan yakalama emri çıkartmıştı.

Özdemir, önceki gün avukatıyla birlikte emniyete gitti. Mahkeme kararı doğrultusunda gözaltına alınan Özdemir, bugün öğle saatlerinde İstanbul Adliyesi'ne götürüldü. Savcılık işlemlerinin ardından da Sulh Hukuk Hakimliği'ne sevk edildi. Hakimlik, Özdemir'in tutuklanmasına karar verdi.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Şişli Belediye Başkan Yardımcısı Ebru Özdemir Tutuklandı - Son Dakika

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