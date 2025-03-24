Şişli Belediye Başkan Yardımcısına Yakalama Emri

Haber: Edda SÖNMEZ

(İSTANBUL) 'Kent Uzlaşısı' soruşturması kapsamında Şişli Belediye Başkan Yardımcısı Ebru Özdemir, Azad Barış ve Hunav Altun hakkında yakalama emri çıkartıldı.

İstanbul 10. Sulh Ceza Hakimliği, dün, 'Kent Uzlaşısı' operasyonu kapsamında gözaltına alınan İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Genel Sekreter Yardımcısı Mahir Polat, Şişli Belediye Başkanı Resul Emrah Şahan ve Reform Enstitüsü Direktörü Mehmet Ali Çalışkan hakkında "silahlı terör örgütüne yardım" suçu kapsamında "kaçma ve saklanma ihtimalinin yüksek olduğu" iddiasıyla tutuklanma kararı vermişti.

Aynı mahkeme bugün de Şişli Belediye Başkan Yardımcısı Ebru Özdemir, '"terör örgütünün siyasal alan sorumlusu" olduğu iddia edilen Azad Barış ve Barış'la bağlantılı olduğu ileri sürülen Hunav Altun hakkında "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan yakalama emri çıkartıldı.