Şişli Belediye Başkanı ihtiyaç dışı işe alımlara son verildiğini açıkladı - Son Dakika
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Şişli Belediye Başkanı ihtiyaç dışı işe alımlara son verildiğini açıkladı

Şişli Belediye Başkanı Resul Emrah Şahan, seçim sürecindeki son üç aylık dönemde yapılan ihtiyaç dışı işe alımların iş akitlerine son verildiğini bildirdi. Şahan, belediyenin yeni döneminde kamusal fayda, açıklık, şeffaflık, demokratik hesap verilebilirlik, katılımcılık, eşit hizmet, çoğulculuk, sürdürülebilirlik, yenilikçilik ilkelerini benimsediklerini belirtti. İş akdine son verilen personellerin kariyer destek birimleri aracılığıyla yeni istihdam olanaklarına yönlendirileceği ifade edildi.

15.04.2024 22:41
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Şişli Belediye Başkanı Resul Emrah Şahan, seçim sürecindeki son üç aylık dönemde yapılan ihtiyaç dışı işe alımların iş akitlerine son verildiğini bildirdi.

Şahan, yaptığı yazılı açıklamada, belediyenin ilk meclis oturumunda, tüm meclis üyeleriyle imzaladıkları kamusal fayda, açıklık, şeffaflık, demokratik hesap verilebilirlik, katılımcılık, eşit hizmet, çoğulculuk, sürdürülebilirlik, yenilikçilik ilkeleriyle Şişli'de yeni bir hizmet döneminin başladığını ifade etti.

Şişli Belediyesinin gelecek dönemi için belirledikleri ilkeler doğrultusunda kamusal faydayı önceliklendirdiklerini belirten Şahan, "Kamu kaynaklarını ve gücünü yurttaşlarımızın hizmetine tahsis etmek üzere; seçim sürecinde, son üç aylık dönemde yapılan ihtiyaç dışı işe alımların iş akitlerine son verilmesine karar verilmiştir." açıklamasında bulundu.

Şahan, şunları kaydetti:

"Halkçı belediyecilik anlayışımız gereği; iş akdine son verilen personelleri, daha verimli olabilecekleri, liyakatlerini daha etkili bir şekilde gösterebilecekleri istihdam olanaklarıyla buluşturmak için kariyer destek birimlerimiz etkin bir şekilde devreye girecektir."

Bugün Şişli Belediyesi önünde toplanan 48 işçi, Ramazan Bayramı arifesinde sebep gösterilmeden belediyedeki işlerinden çıkarıldıkları gerekçesiyle eylem başlatmıştı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Şişli Belediye Başkanı ihtiyaç dışı işe alımlara son verildiğini açıkladı - Son Dakika

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