Şişli Belediye Başkanı'nın Görevden Uzaklaştırma İşlemlerine İtiraz Dava Süreci Başladı - Son Dakika
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Şişli Belediye Başkanı'nın Görevden Uzaklaştırma İşlemlerine İtiraz Dava Süreci Başladı

Şişli Belediye Başkanı Resul Emrah Şahan'ın avukatı, görevden uzaklaştırma ve kayyum atanmasına ilişkin işlemlerin iptaline yönelik İdare Mahkemesinde dava açtı. Davada, Belediye Kanununun bazı maddelerinin Anayasa'ya aykırılığı da gerekçe gösterildi.

22.04.2025 11:56  Güncelleme: 13:10
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(İSTANBUL) - Şişli Belediye Başkanı Resul Emrah Şahan'ın avukatı Hüseyin Ersöz, Şahan'ın görevden uzaklaştırılması ve yerine kayyum atanmasına ilişkin işlemlerin iptali istemiyle İdare Mahkemesinde dava açtı. Davada, iptali istenen işlemlerin dayanağı Belediye Kanunun 45 ve 46. maddelerinin de Anayasa'ya aykırılığı gerekçesiyle Anayasa Mahkemesi'ne taşınması istendi.

"Silahlı terör örgütüne yardım" suçundan başlatılan soruşturmada gözaltına alınan ve çıkarıldığı hakimlikçe tutuklanan Şişli Belediye Başkanı Resul Emrah Şahan'ın avukatları, Şahan'ın görevden uzaklaştırılarak yerine kayyum atanmasına ilişkin işlemlerin iptali istemiyle dava açtı.

Şahan'ın avukatı Hüseyin Ersöz, İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan "görevden uzaklaştırma" ve İstanbul Valiliği'nce yapılan "başkanvekili görevlendirmesi/kayyum atama" işlemlerinin hukuka aykırı olduğu gerekçesiyle 17 Nisan'da, İstanbul İdare Mahkemesi'nde iptal davası açtıklarını duyurdu.

"Belediye Kanunun 45 ve 46. maddelerinin Anayasa Mahkemesi'ne taşınmasını talep ettik"

Avukat Hüseyin Ersöz, yaptığı açıklamada, şunları kaydetti:

"Şişli Belediye Başkanı Resul Emrah Şahan hakkında verilen tutuklama kararı sonrasında İçişleri Bakanlığı'nca gerçekleştirilen 'görevden uzaklaştırma' ve İstanbul Valiliği'nce yapılan 'başkan vekili görevlendirmesi/kayyım atama' işlemlerinin hukuka aykırı olduğundan bahisle İstanbul İdare Mahkemesi'nde iptal davası açtık.

Davada, iptali istenen işlemlerin dayanağı olan 'Belediye Kanunun 45 ve 46. maddelerinin Anayasa Mahkemesi'ne taşınmasını ve somut norm denetimi yapılmasını' da talep ettik. Öyle ki bu düzenlemelerin Seçme ve Seçilme Hakkı'na orantısız bir müdahale imkanı yaratması yanında, Anayasa'da düzenlenen merkezi idare-yerel yönetim ayrılığına aykırılık oluşturduğunu da ifade ettik. Benzer bir sürecin Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer hakkında da devam ettiğini ve iptal davasının derdest olduğunu not düşelim."

Davaya bakacak İstanbul İdare Mahkemesi, dava dilekçesinde ileri sürülen Anayasa'ya aykırılık iddiasını "ciddi" bulursa, belediye başkanlarının yerine görevlendirme yapılmasına olanak tanıyan Belediye Kanunu'nun 45. ve 46. maddelerinin iptali istemiyle Anayasa Mahkemesi'ne başvurabilecek.

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Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Şişli Belediye Başkanı'nın Görevden Uzaklaştırma İşlemlerine İtiraz Dava Süreci Başladı - Son Dakika

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