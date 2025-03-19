Şişli Belediye Başkanı Resul Emrah Şahan Gözaltına Alındı

(ANKARA) - Şişli Belediye Başkanı Resul Emrah Şahan, "Bu sabah evimde arama yapıldı ve gözaltına alındım" açıklamasını yaptı.

Şişli Belediye Başkanı Resul Emrah Şahan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şunları kaydetti:

"Bu sabah evimde arama yapıldı ve gözaltına alındım. Avukatımın aramaya katılmasına dahi izin verilmedi. Herkes müsterih olsun.

Ekrem İmamoğlu yalnız değildir, arkasında millet vardır, İstanbul vardır, biz varız. Birimiz düşerse diğerimiz yetişiriz. Kendimizi milletimize emanet ediyoruz."