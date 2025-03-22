Şişli Belediye Başkanı Resul Emrah Şahan Savcılığa Sevk Edildi - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Şişli Belediye Başkanı Resul Emrah Şahan Savcılığa Sevk Edildi

Şişli Belediye Başkanı Resul Emrah Şahan, gözaltında geçirdiği 4 günün ardından savcılığa ifade vermek üzere sevk edildi. Avukatı, suçlamaların mesnetsiz olduğunu ve masumiyetlerinin ortada olduğunu açıkladı. Şahan'ın gözaltı sürecinde yaşanan gelişmeler dikkat çekti.

22.03.2025 18:37  Güncelleme: 21:25
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

(İSTANBUL) - Şişli Belediye Başkanı Resul Emrah Şahan, gözaltına alınmasının 4'üncü gününde ifade vermek üzere savcılığa sevk edildi. Şahan'ın avukatı Hüseyin Ersöz, emniyetteki ifade işlemlerinin tamamlanmasının ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Ersöz, suçlamaların mesnetsizliği karşısında masumiyetlerinin ortada olduğunu söyledi.

Gözaltına alınmasının 4'üncü gününde Şişli Belediye Başkanı Resul Emrah Şahan, ifade vermek üzere savcılığa sevk edildi. Şahan'ın avukatı Hüseyin Ersöz, emniyetteki ifade işlemlerinin tamamlanmasının ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Ersöz, suçlamaların mesnetsiz ve masumiyetlerinin ortada olduğunu belirtti. Başkan Şahan'ın yaklaşık iki saat süren ifadesinde, yöneltilen suçlamalara ayrıntılı yanıtlar verdiğini, suçlamaların dayanağını oluşturan bilgi ve belgelerin "tamamen afaki yorumlara" dayandığını söyleyen Ersöz, "Gözaltı tedbirine gerekçe gösterilen hususlar mesnetsizdir" dedi.

Suçlamaların büyük ölçüde cep telefonu sinyal bilgilerine dayandığını belirten Ersöz, Şahan'ın bazı kişilerle aynı yerde bulunması ve telefon irtibatı kurması gibi iddiaların delil olarak gösterildiğini söyledi. Bu kayıtlara itiraz ettiklerini aktaran Ersöz, sürecin sulh ceza hakimliklerinde devam ettiğini bildirdi.

Dosyada yer alan iki gizli tanık ifadesine de dikkat çeken Ersöz, "Bu ifadeler de somut delillere dayanmıyor. Tıpkı önceki benzer yargılamalarda olduğu gibi, kulaktan dolma, uydurma nitelikte iddialarla karşı karşıyayız" ifadelerini kullandı.

Şahan'ın sivil toplum faaliyetlerine ilişkin de sorular yöneltildiğini belirten avukat Ersöz, bu çalışmaların hiçbir şekilde suç unsuru taşımadığını vurguladı.

"Bazı gazeteciler dosyaya avukatlardan önce ulaştı"

Soruşturmanın gizliliğine rağmen bazı gazetecilerin dosyadaki bilgilere erişip yayınlamasını da eleştiren Ersöz, "Biz avukatlar dosyaya erişemezken, bazı televizyon ve internet yayınlarında delillerin ifşa edildiğini görüyoruz. Sayın Başkan, itibarının hedef alındığını düşünüyor" dedi.

Gözaltı sürecinin ilk aşamasının tamamlandığını belirten Ersöz, savcılık ifadesinin akşam saatlerinde ya da ertesi sabah alınabileceğini ifade etti. İstanbul Adliyesi çevresinde geniş güvenlik önlemleri alındığını söyleyen Ersöz, aynı dosyada adı geçen İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Murat Ongun ve Beylikdüzü Belediye Başkanı'nın da ifade işlemlerinin tamamlandığını hatırlattı.

"Moral ve sağlığı yerinde"

Ersöz, "Sayın Başkan'ın moral ve sağlığı gayet iyi. Suçlamaların mesnetsizliği karşısında masumiyetimiz ortadadır. Kendisi sizlere teşekkürlerini ve selamlarını iletiyor" diye konuştu.

Ayrıca, Saraçhane'deki protestolarda gözaltına alınan lise ve üniversite öğrencilerinin, Başkan Şahan'la aynı nezarethaneye alındığını belirten Ersöz, bu öğrencilerin arasında Şahan'ın mezun olduğu Mimar Sinan Üniversitesi öğrencilerinin de bulunduğunu söyledi.

Ersöz, "Gençlerle tanışma, sarılma ve birbirlerini teselli etme fırsatı buldular. Birlikteler ve moralleri yüksek" dedi.

Kaynak: ANKA

Resul Emrah Şahan, Yerel Haberler, Belediye, Politika, 3-sayfa, Güncel, Hukuk, Şişli, Son Dakika

Son Dakika Güncel Şişli Belediye Başkanı Resul Emrah Şahan Savcılığa Sevk Edildi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Elektrik ve doğal gaz faturalarında yeni dönem başlıyor Elektrik ve doğal gaz faturalarında yeni dönem başlıyor
Araçtan yola fırlayan genç kız feci şekilde can verdi Araçtan yola fırlayan genç kız feci şekilde can verdi
İmamoğlu hakkındaki MASAK raporunun detayları 3 belediyeden o isme para aktarılmış İmamoğlu hakkındaki MASAK raporunun detayları! 3 belediyeden o isme para aktarılmış
ABD’deki yumurta krizine Türkiye damga vurdu ABD'deki yumurta krizine Türkiye damga vurdu
Galatasaray’a milli ara şoku: Tam 6 oyuncu sakatlandı Galatasaray'a milli ara şoku: Tam 6 oyuncu sakatlandı
TİP Genel Başkanı Erkan Baş: Arkadaşlarımız ev baskınlarıyla gözaltına alındı TİP Genel Başkanı Erkan Baş: Arkadaşlarımız ev baskınlarıyla gözaltına alındı
İmamoğlu soruşturması AK Parti kulislerinde nasıl yorumlanıyor İmamoğlu soruşturması AK Parti kulislerinde nasıl yorumlanıyor?
Botoks yaptıran şarkıcı Hatice’nin yüzü tanınmayacak hale geldi Botoks yaptıran şarkıcı Hatice'nin yüzü tanınmayacak hale geldi
İddia olay İBB, “Doğal afet“ maddesini kullanıp şerbetli tatlı ihalesi yapmış İddia olay! İBB, "Doğal afet" maddesini kullanıp şerbetli tatlı ihalesi yapmış
RTÜK Başkanı’ndan televizyon kanallarına “İmamoğlu“ uyarısı RTÜK Başkanı'ndan televizyon kanallarına "İmamoğlu" uyarısı
İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkında tutuklama talebi İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkında tutuklama talebi

03:52 İmamoğlu için tutuklama talebinin ardından Çağlayan Adliyesi karıştı İmamoğlu için tutuklama talebinin ardından Çağlayan Adliyesi karıştı
03:41 Saraçhane’deki protestolarda polise asitli saldırı Saraçhane'deki protestolarda polise asitli saldırı
03:12 İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkında tutuklama talebi İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkında tutuklama talebi
01:32 RTÜK Başkanı’ndan televizyon kanallarına “İmamoğlu“ uyarısı RTÜK Başkanı'ndan televizyon kanallarına "İmamoğlu" uyarısı
23:51 İddia olay İBB, “Doğal afet“ maddesini kullanıp şerbetli tatlı ihalesi yapmış İddia olay! İBB, "Doğal afet" maddesini kullanıp şerbetli tatlı ihalesi yapmış
09:33 Botoks yaptıran şarkıcı Hatice’nin yüzü tanınmayacak hale geldi Botoks yaptıran şarkıcı Hatice'nin yüzü tanınmayacak hale geldi
09:27 İmamoğlu soruşturması AK Parti kulislerinde nasıl yorumlanıyor İmamoğlu soruşturması AK Parti kulislerinde nasıl yorumlanıyor?
09:23 TİP Genel Başkanı Erkan Baş: Arkadaşlarımız ev baskınlarıyla gözaltına alındı TİP Genel Başkanı Erkan Baş: Arkadaşlarımız ev baskınlarıyla gözaltına alındı
09:20 Galatasaray’a milli ara şoku: Tam 6 oyuncu sakatlandı Galatasaray'a milli ara şoku: Tam 6 oyuncu sakatlandı
09:05 ABD’deki yumurta krizine Türkiye damga vurdu ABD'deki yumurta krizine Türkiye damga vurdu
08:56 İmamoğlu hakkındaki MASAK raporunun detayları 3 belediyeden o isme para aktarılmış İmamoğlu hakkındaki MASAK raporunun detayları! 3 belediyeden o isme para aktarılmış
08:39 Araçtan yola fırlayan genç kız feci şekilde can verdi Araçtan yola fırlayan genç kız feci şekilde can verdi
08:36 Elektrik ve doğal gaz faturalarında yeni dönem başlıyor Elektrik ve doğal gaz faturalarında yeni dönem başlıyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 23.03.2025 05:24:07. #7.13#
SON DAKİKA: Şişli Belediye Başkanı Resul Emrah Şahan Savcılığa Sevk Edildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement