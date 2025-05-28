Şişli Belediye Başkanı Şahan'dan Tiyatro Mesajı

(İSTANBUL)- Şişli Tiyatrosu ev sahipliğinde gerçekleşen Bizim Sokak Çocuk Tiyatrosu'nun sergilenen oyununda, 19 Mart operasyonları kapsamında tutuklanan Şişli Belediye Başkanı Resul Emrah Şahan'ın Silivri Cezaevi'nden gönderdiği mektup paylaşıldı. Şahan mesajında, "Her şeye inat sanat, iyilik ve çocukların güzel kalbi kazanacak. Yakın zamanda çok güzel projelerde buluşmak ve konuşmak ümidiyle" dedi.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne başlatan operasyonlar kapsamında gözaltına alındıktan sonra tutuklanan Şişli Belediye Başkanı Resul Emrah Şahan'ın görevi başındayken başlattığı Bizim Sokak projesi ile bir yıl boyunca her pazar günü çocuklar trafiğe kapalı sokaklarda oyunlar oynamıştı. Aynı proje kapsamında Bizim Sokak'ta başlayan gönüllü çocuk tiyatrosu, Şişli Tiyatrosu sahnesinde sergilenmeye başlandı. Oyunun dün akşamki gösteriminin ardından Silivri Cezaevi'nde bulunan Resul Emrah Şahan'ın mesajı okundu. Bizim Sokak Çocuk Tiyatrosu'na verdiği destek için Şişli Tiyatrosu yönetimine teşekkürler eden Şahan, çocuklara da selam gönderdi.

"Yakın zamanda çok güzel projelerde buluşmak ümidiyle"

Resul Emrah Şahan'ın mesajı şöyle:

"Sevgili Şişli Tiyatrosu, çok güzel projeler yapacaktık. Ama sanmayın ki durduk. Sadece zorunlu bir ara verdirildik. Bizim Sokak Çocuk Tiyatrosu'na verdiğiniz destek için çok teşekkür ederim. Her şeye inat sanat, iyilik ve çocukların güzel kalbi kazanacak. Tüm ekibe çok sevgilerimi iletiyorum. Yakın zamanda çok güzel projelerde buluşmak ve konuşmak ümidiyle. Silivri'den kucak dolu selamlar."

Bizim Sokak projesi nedir?

Şişli Belediyesi'nin başlattığı "Bizim Sokak" projesi kapsamında her pazar belirlenen sokaklar trafiğe kapatılarak, çocukların sokağın tadını çıkarması ve güvenlik endişesi olmadan oyunlar oynaması sağlandı. Proje ile çocukların sokakta başlattığı tiyatro, zamanla gönüllülerin artması ile birlikte Şişli Tiyatrosu sahnesine taşındı. Çocuklar proje kapsamında en son, 27 Mayıs Salı akşamı Hans Christian Andersen'in masalından uyarlanan "Kralın Yeni Elbisesi" için sahne aldı.