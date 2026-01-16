Resul Emrah Şahan'ın Tutukluluğunun Devamına Karar Verildi... Avukat Ersöz: Tutukluluk İncelemesi Avukatları Olmadan Yapıldı - Son Dakika
Resul Emrah Şahan'ın Tutukluluğunun Devamına Karar Verildi... Avukat Ersöz: Tutukluluk İncelemesi Avukatları Olmadan Yapıldı

16.01.2026 02:21  Güncelleme: 05:23
Şişli Belediye Başkanı Resul Emrah Şahan'ın tutukluluğunun 300. gününde yapılan incelemeler sonucu tutukluluğunun devamına karar verildi. Avukatı, Şahan'ın kendisine haber verilmeden CMK Servisi'nden bir avukat görevlendirildiğini belirtti. Şahan, tutuksuz yargılama ilkesinin ihlal edildiğini savunarak haksız yere tutuklu bulunduğunu ifade etti.

(ANKARA)- Şişli Belediye Başkanı Resul Emrah Şahan'ın müdafisi avukat Hüseyin Ersöz, Şahan'ın tutukluluğunun 300'üncü gününde yapılan tutukluluk incelemesinde kendisine haber verilmediğini ve yerine CMK Servisi'nden bir avukatın görevlendirildiğini öne sürdü. Şahan hakkında yapılan tutukluluk incelemesi neticesinde tutukluluğun devamına karar verildi.

Şişli Belediye Başkanı Resul Emrah Şahan hakkında yapılan tutukluluk incelemesinde tutukluluğun devamına karar verildi. Şahan sosyal medya hesabından konuya ilişkin şu açıklamayı yaptı:

"Bu hafta tutukluluk incelememde, yine 'Kent Uzlaşısı' dosyasından tutukluluğumun devamına karar verildi. 300 günü geçti. Delil yok, suçlama yok, iddianame yok. CHP çatısı altında siyasetin genişlemesi, bir belediye başkanının tutukluluğuyla cezalandırılıyor. Şişli ise kayyum yönetimiyle bunun bedelini ödüyor. Oysa tutuksuz yargılama esastır. Toplanamayan deliller, ittifak siyasetimizin suç olmadığının ispatıdır. Bir an önce iddianamemin hazırlanmasını ve bu haksız tutukluluğun sona ermesini bekliyorum."

Şahan'ın avukatı Hüseyin Ersöz, tutukluluk incelemesinde kendisinin aranmadığını bunun yerine CMK Servisinden avukat görevlendirmesi yapıldığını öne sürerek sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Ersöz, şu ifadeleri kullandı:

"Şişli Belediye Başkanı Resul Emrah Şahan'ın 'Utku' isminde bir avukatı yok. Şişli Belediye Başkan Yardımcısı Ebru Özdemir'in 'Tansu' isminde bir müdafi bulunmuyor. Ancak tutukluluk hallerinin devamı kararlarında bu isimdeki avukatların beyanları var. Bu durum bir hukuk garabetidir. 14 Ocak tarihinde Şişli Belediye Başkanı Resul Emrah Şahan'ın tutukluluk incelemesi yapıldı. Kendisi, Cezaevi Müdürlüğü'ne verdiği dilekçeyle 'bu incelemeye katılmak istemediğini, yerine müdafilerinin duruşmaya katılacağını' belirtti. Bu aşamaya kadar ki her şey önceki tutukluluk incelemeleriyle aynıydı. Ancak aradaki fark, önceki incelemelerde 'dosyadaki müdafiler yani bizler telefonla aranıp, adliyeye çağrılırken', bu kez İstanbul Barosu'na yazı yazılıp 'CMK Servisinden' avukat görevlendirmesi yapılması talep edildi.

İstanbul 1. Sulh Ceza Hakimliği'nde görülen tutukluluk incelemesine İstanbul Barosu'nun görevlendirmesiyle katılan meslektaşımız, 'dosyaya dair hiçbir şey bilmeden', 'belki de temsil ettiği kişinin kim olduğunu dair fikir sahibi olmadan' şu cümleleri sarf etti: 'Tutukluluk halinin devamı yönündeki karara itiraz ediyoruz'. Henüz daha Sulh Ceza Hakimliği bir karar vermemişken, 'tutukluluk halinin devamı kararına itiraz etmek'. Bu beyan belki de hatalı şekilde tutanağa geçirildi, bunu bilemiyoruz.

Ama bildiğimiz bir şey var ki Sulh Ceza Hakimlikleri tarafından yapılan bu incelemeler 'bir prosedürün tamamlanmasından' başka amaca hizmet etmiyor. Avukat, şekilsel bir gereklilikten öte anlam taşımıyor. Bulunsun yeter, 'çok konuşmasın, kararı verip, dosyayı Savcılığa iade edelim' gözüyle bakılıyor. Sulh Ceza Hakimlikleri tarafından yapılan incelemeler 'etkili bir hukuk yolu değil' aksine kapalı devre bir sistemde Hukuk Güvenliği ve Özgürlük Hakkı'nı tehdit eden bir uygulamalar silsilesinin tezahüründen ibaret. Kamuoyunun gözü önünde cereyan eden bir soruşturmada sergilenen bu pervasızlık, kim bilir vatandaşların dosyalarında nasıl bir trajediye sebep oluyor."

Kaynak: ANKA

