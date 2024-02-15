Şişli Belediyesi\'nde toplu iş sözleşmesi talebiyle gösteri yapıldı

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Şişli Belediyesi'nde toplu iş sözleşmesi şartlarının iyileştirilmesini isteyen bir gruptakiler, belediye binası önünde gösteri yaptı.

Belediye binası önünde bir araya gelen DİSK'e bağlı Genel-İş Sendikası üyeleri ile bazı belediye işçileri, çeşitli pankartlar taşıyarak slogan attı.

DİSK İstanbul Avrupa Yakası 3 No'lu Şube Sekreteri Neşe Karaçimen, burada grup adına yaptığı basın açıklamasında, belediye yönetimiyle yapılan görüşmelerde uzlaşmacı ve yapıcı tavırlarını sonuna kadar sürdürdüklerini belirtti.

Dün yapılan son görüşmede şube yönetiminin gereken yapıcı ve uzlaşmacı tavrı ile masaya oturduğunu anlatan Karaçimen, "Biz işçilerin ürettiği hizmetler üzerinden politik alanlarda yer tutmaya çalışan yöneticiler, emekçilerin alın terinin karşılığı olan ücretleri vermekten kaçınmıştır. Belediye yönetiminin güncel ekonomik koşullardan bihaber şekilde tavır alması kabul edilemez." diye konuştu.

???????Karaçimen, adil, eşit ve insan onuruna yakışır biçimde yaşamak istediklerini dile getirerek, "Bugün İstanbul'da 4 kişilik bir ailenin asgari geçim sınırı en az 47 bin TL iken biz işçilere reva görülen ücret ise 27 bin TL'dir. Karşı karşıya kaldığımız sefaleti Şişlili yurttaşların ve kamuoyunun vicdanına bırakıyoruz." ifadelerini kullandı.