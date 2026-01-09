Şişli Zabıtası, Pazaryeri Denetimlerini Arttırdı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Şişli Zabıtası, Pazaryeri Denetimlerini Arttırdı

09.01.2026 11:12  Güncelleme: 12:07
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Şişli Belediyesi, haksız fiyat artışlarını önlemek ve vatandaşların sağlıklı alışveriş yapabilmesi için semt pazarlarında denetimlerini artırdı. Denetimlerde hijyen, fiyat etiketi ve terazi kontrolleri yapıldı.

(İSTANBUL)- Şişli Belediyesi, haksız fiyat artışı yapılmasının önüne geçmek amacıyla pazaryerlerinde yaptığı denetimleri arttırdı. Denetimlerde, zabıta ekipleri tarafından fiyat etiketi, hijyen ve terazi kontrolleri yapılırken, pazar esnafına uyarılarda bulunuldu.

Zabıta Müdürlüğü ekipleri, vatandaşların sağlıklı, güvenli ve huzurlu bir ortamda alışveriş yapabilmesi amacıyla semt pazarlarına ve gıda satan işletmelere yönelik denetimlerini sürdürüyor. Ekipler, son olarak Yayla Mahallesi Cinderesi Sokak'ta kurulan semt pazarında denetim yaptı. Denetimlerde ekipler, fiyat etiketlerini inceledi, tezgahlardaki ürünlerin mevzuata uygun olup olmadığı kontrol edildi. Ayrıca tartı aletlerinin doğru ve ayarlı çalışıp çalışmadığı da incelendi. Zabıta ekipleri, terazilerin alışveriş yapan vatandaşların rahatlıkla görebileceği şekilde konumlandırılması doğrultusunda pazar esnafına uyarılarda bulundu.

Hijyen kurallarına ilişkin denetimlerde, ürünlerin temizliği ve satış koşulları kontrol edilirken, tezgah ve ürünlerin belirlenen alanların dışına taşmaması konusunda da bilgilendirilme yapıldı. Ayrıca yaya geçişlerini engelleyen ve işgale neden olan unsurlara da müdahale edildi. Pazar giriş ve çıkış noktalarına yerleştirilen kontrol terazileri ile vatandaşların satın aldıkları ürünlerin kilosunu yeniden tartarak kontrol etmeleri sağlandı.

Kaynak: ANKA

Şişli Belediyesi, Yerel Haberler, Alışveriş, Ekonomi, Güncel, Şişli, Son Dakika

Son Dakika Güncel Şişli Zabıtası, Pazaryeri Denetimlerini Arttırdı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Eşcinsel sohbet siteleriyle tuzağa çeken şantaj çetesi çökertildi Eşcinsel sohbet siteleriyle tuzağa çeken şantaj çetesi çökertildi
Fırtına Marmara’yı esir aldı Ayasofya Camii’nin alemi düştü, balkonlar bile uçtu Fırtına Marmara'yı esir aldı! Ayasofya Camii'nin alemi düştü, balkonlar bile uçtu
Manchester United’dan Kayserispor’a imza Antrenmana dahi çıktı Manchester United'dan Kayserispor'a imza! Antrenmana dahi çıktı
Görüntü Türkiye’den Arabada uygunsuz yakalanan çift, öfkeli teyzenin hışmına uğradı Görüntü Türkiye'den! Arabada uygunsuz yakalanan çift, öfkeli teyzenin hışmına uğradı
Dursun Özbek’i delirten talep Galatasaray’da olay kadro dışı Dursun Özbek'i delirten talep! Galatasaray'da olay kadro dışı
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Özgür Özel’e yüklü tazminat davası Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Özgür Özel'e yüklü tazminat davası

12:29
Trump yeni ülkeyi dünyaya ilan etti: Kara operasyonuna başlıyoruz
Trump yeni ülkeyi dünyaya ilan etti: Kara operasyonuna başlıyoruz
12:20
Hamaney’den ülkesindeki protestoculara tepki: Geri adım atmayacağız
Hamaney'den ülkesindeki protestoculara tepki: Geri adım atmayacağız
12:06
Türkiye’den protestoların devam ettiği İran’a tüm uçuşlar iptal
Türkiye'den protestoların devam ettiği İran'a tüm uçuşlar iptal
12:02
Devlet hastanesine sipariş götüren moto kurye gördüğü manzaraya isyan etti
Devlet hastanesine sipariş götüren moto kurye gördüğü manzaraya isyan etti
11:47
Ülke ayakta Evinde 100’den fazla kafatası ve kemikler bulundu
Ülke ayakta! Evinde 100'den fazla kafatası ve kemikler bulundu
11:23
En düşük emekli aylığı 20 bin TL oluyor
En düşük emekli aylığı 20 bin TL oluyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 9.01.2026 13:20:51. #7.11#
SON DAKİKA: Şişli Zabıtası, Pazaryeri Denetimlerini Arttırdı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.