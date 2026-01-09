Şişli Zabıtası, Pazaryeri Denetimlerini Arttırdı

(İSTANBUL)- Şişli Belediyesi, haksız fiyat artışı yapılmasının önüne geçmek amacıyla pazaryerlerinde yaptığı denetimleri arttırdı. Denetimlerde, zabıta ekipleri tarafından fiyat etiketi, hijyen ve terazi kontrolleri yapılırken, pazar esnafına uyarılarda bulunuldu.

Zabıta Müdürlüğü ekipleri, vatandaşların sağlıklı, güvenli ve huzurlu bir ortamda alışveriş yapabilmesi amacıyla semt pazarlarına ve gıda satan işletmelere yönelik denetimlerini sürdürüyor. Ekipler, son olarak Yayla Mahallesi Cinderesi Sokak'ta kurulan semt pazarında denetim yaptı. Denetimlerde ekipler, fiyat etiketlerini inceledi, tezgahlardaki ürünlerin mevzuata uygun olup olmadığı kontrol edildi. Ayrıca tartı aletlerinin doğru ve ayarlı çalışıp çalışmadığı da incelendi. Zabıta ekipleri, terazilerin alışveriş yapan vatandaşların rahatlıkla görebileceği şekilde konumlandırılması doğrultusunda pazar esnafına uyarılarda bulundu.

Hijyen kurallarına ilişkin denetimlerde, ürünlerin temizliği ve satış koşulları kontrol edilirken, tezgah ve ürünlerin belirlenen alanların dışına taşmaması konusunda da bilgilendirilme yapıldı. Ayrıca yaya geçişlerini engelleyen ve işgale neden olan unsurlara da müdahale edildi. Pazar giriş ve çıkış noktalarına yerleştirilen kontrol terazileri ile vatandaşların satın aldıkları ürünlerin kilosunu yeniden tartarak kontrol etmeleri sağlandı.