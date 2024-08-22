Şişli Belediyesi, Okullarda Bakım ve Onarım Çalışmalarını Tamamladı

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(İSTANBUL)- Şişli Belediyesi, okulların açılmasına sayılı günler kala ilçede bulunan 35 devlet okulunda bakım ve onarım çalışması başlattı. Boya ve temizlikten çevre düzenlemesine kadar her türlü ihtiyaçları giderilen okullar, yeni eğitim yılına hazır hale getirildi. Şişli Belediye Başkanı Resul Emrah Şahan, "Tek uğraşımız; bu kentte, çocuklarımızın eşit hizmet alabilmesi. Bu hizmet de onun bir yansıması. Yeni eğitim ve öğretim yılında çocuklarımıza, temiz okulları hazırlamakla sorumluyduk ve bunu da yerine getirdik" dedi.

Şişli Belediyesi, 2024-2025 eğitim öğretim yılının yaklaşmasıyla birlikte ilçede bulunan 35 devlet okulunda, bakım ve onarım çalışması başlattı. Öğrencilerin daha iyi ve daha sağlıklı koşullarda eğitim almalarını sağlamak amacıyla okullarda tespit edilen tadilat işleri yapılarak eksikler giderildi. Çalışmaların sona ermesiyle okullar yeni eğitim yılına hazır hale getirildi.

Şişli Fen İşleri Müdürlüğü'ne bağlı ekipler tarafından başlatılan bakım ve onarım işleri kapsamında okullarda; sıra ve masalar tamir edilerek temizlendi. Binaların iç ve dış cephe boyası, bahçe duvarları ve korkulukların boya ve tamiratı yapıldı. Kaldırımlar tamir edilerek bozuk yollar asfaltlandı. Ayrıca okul bahçeleri ve sınıflarda ilaçlama yapıldı. Okul bahçelerinde bulunan yağmur suyu kanalları da temizlendi.

"Tek uğraşımız çocuklarımızın eşit hizmet alabilmesi"

Okulları ziyaret eden Şişli Belediye Başkanı Resul Emrah Şahan, Halide Edip Adıvar İlkokulu'ndaki çalışmaları yerinde inceledi. Ziyarette yetkililerden bilgi alan Şahan, çalışmalarla ilgili şunları söyledi:

"Şişli Belediyesi olarak eğitim ve öğretimin yeni dönemine yoğun bir hazırlık içindeyiz. Şişli'deki tüm okulların bakım-onarımını, 4 müdürlüğümüz üzerinden koordine ediyoruz. Boyalarını, bakım ve onarımlarını yapıyoruz. Çevresindeki yolların güvenlik önlemlerine bakıyoruz; kaldırımlarını yeniliyoruz, kasislerini yapıyoruz. Olaya daha bütüncül bir kent ölçeğinde bakıyoruz. Bizim için esas, çocuklarımız. Tek uğraşımız; bu kentte, çocuklarımızın eşit hizmet alabilmesi. Bu hizmet de onun bir yansıması. Bütün okullarımızda bakım-onarım çalışmalarımız bitti. Yeni eğitim-öğretim yılında çocuklarımıza hazır, temiz okulları hazırlamakla sorumluyduk ve bunu da yerine getirdik."