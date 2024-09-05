Şişli\'de Ambulans Trafik Yoğunluğu Nedeniyle Kaldırıma Çıktı

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ŞİŞLİ'de, yoğun trafik nedeniyle yolda ilerleyemeyen ambulans gelen ihbara yetişebilmek için kaldırıma çıktı. O anlar trafikteki sürücülerin cep telefonu kamerasına yansıdı.

Olay Mecidiyeköy Mahallesi, Merkez Caddesi'nde saat 19.30 sıralarında meydana geldi.Trafik yoğunluğu nedeniyle yolda ilerleyemeyen ambulansa, sürücüler de yol vermedi. Bunun üzerine ambulans kaldırıma çıkmak zorunda kaldı. Bir süre kaldırımdan giden ambulans, trafik yoğunluğunun azaldığı noktada yeniden yola inip caddede ilerlemeye devam etti. O anlar cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.