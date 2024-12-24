Şişli'de Başından Vurulan Burak Ulutaş 18 Gün Sonra Hayatını Kaybetti - Son Dakika
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Şişli'de Başından Vurulan Burak Ulutaş 18 Gün Sonra Hayatını Kaybetti

Şişli\'de Başından Vurulan Burak Ulutaş 18 Gün Sonra Hayatını Kaybetti

Şişli Maçka Parkı'nda başından vurulmuş olarak bulunan Burak Ulutaş, hastanede 18 gün süren tedavi sürecinin ardından hayatını kaybetti. Olayın detayları ve Ulutaş'ın ailevi durumu ortaya çıktı.

24.12.2024 10:32  Güncelleme: 10:38
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ŞİŞLİ Maçka Parkı'nda başından vurulmuş olarak bulunan ve hastanede tedavi gören Burak Ulutaş (27) 18 gün sonra hayatını kaybetti.

Olay, 5 Aralık Perşembe günü sabah saatlerinde Maçka Parkı teleferik yakınında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, park içinden teleferiğe doğru yürüyen bir kişi, yerde kanlar içinde yatan yaralıyı gördü. Hemen polise ve sağlık ekiplerine haber verdi. Polis ekipleri olay yerine güvenlik şeridi çekerek incelemelerde bulunurken, sağlık ekipleri başından vurulmuş halde yerde yatan adamı ambulansla Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırdı. Olay yeri inceleme ekipleri çevrede delil araştırması yaptı. Hastanede tedavisi süren kişinin Burak Ulutaş olduğu ortaya çıktı. Ayrıca Ulutaş'ın vurulduğu yerdeki silaha ise polis ekipleri tarafından el konulduğu öğrenildi.

18 GÜN SONRA HAYATINI KAYBETTİ

Öte yandan hastanede 18 gündür tedavi gören Burak Ulutaş'ın dün tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybettiği öğrenildi. Ulutaş'ın sevgilisiyle gizli olarak evlendiği ve bunu öğrenen ailesinin evliliğe karşı çıktığı ortaya çıktı. Ulutaş'ın babasının otel işlettiği, kendisinin de bir otelde çalıştığı öğrenildi.

Kaynak: DHA

Yerel Haberler, Maçka Parkı, Politika, Güvenlik, Cinayet, 3-sayfa, Güncel, Şişli, Suç, Son Dakika

Son Dakika Güncel Şişli'de Başından Vurulan Burak Ulutaş 18 Gün Sonra Hayatını Kaybetti - Son Dakika

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