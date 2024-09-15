Şişli\'de Bıçaklı Kavga: 2 Yaralı

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ŞİŞLİ'de husumetli oldukları iddia edilen iki grup arasında çıkan bıçaklı kavgada 1'i ağır 2 kişi yaralandı. Şüpheliler polis ekipleri tarafından kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı. Kavga anı güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Olay, saat 05.00 sıralarında Halaskargazi Caddesi'nde meydana geldi. Husumetli oldukları iddia edilen ve Mısır uyruklu oldukları öğrenilen iki grup arasında tartışma çıktı. Tartışma, kısa sürede büyüyerek bıçaklı kavgaya dönüştü. Aldığı bıçak darbeleriyle ağır yaralanan Mısırlı genç acı içinde yere yığıldı. Arkadaşı ise hafif yaralandı. Bıçaklı saldırıyı gerçekleştiren şüpheliler ise olay yerinden hızla kaçarak uzaklaştı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Arkadaşları uzun süre yerde yatan yaralı gencin başında bekledi.

YARALININ DURUMU AĞIR

Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralı genci sedyeyle ambulansa alarak ilk müdahaleyi gerçekleştirdi. Ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alınan Mısır uyruklu gencin durumunun ağır olduğu öğrenildi. Polis ekipleri, kaçan şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı. Kısa süre sonra yakalanan şüpheliler gözaltına alındı. Polis ekiplerinin olayla ilgili incelemeleri sürüyor.

KAVGA ANI KAMERADA

1'i ağır 2 kişinin yaralandığı bıçaklı kavganın güvenlik kamerası görüntüleri yansıdı. Görüntülerde, tarafların birbiriyle tartıştığı anlar görülüyor. Tartışmanın kavgaya dönüşmesiyle yaşanan kovalamaca da güvenlik kamerası görüntülerine yansıyor. Taraflardan birinin, diğerinin başına bıçağın kabzasıyla vurduğu ve başka bir kişinin de karşı taraftan kişiye tekme attığı anlar da görülüyor.