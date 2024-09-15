Şişli'de Bıçaklı Kavga: 2 Yaralı

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Şişli'de, 2 kişinin yaralandığı kavga, bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Halaskargazi Caddesi'nde gece saatlerinde Mısır uyruklu oldukları ve aralarında alacak meselesi nedeniyle husumet bulunduğu öğrenilen iki grup kavga etti.

Kavgada, O.A.R.A.R. ile S.T.S. bıçakla yaralandı.

İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık görevlileri, biri ağır 2 yaralıyı ilk müdahalenin ardından hastaneye götürdü.

İki kişiyi yaraladığı tespit edilen şüpheli A.M.A.A.G. ise olay yerinden kaçmak isterken polis ekiplerince gözaltına alındı.

Polis kavgaya karışan diğer zanlıları arıyor.

Öte yandan, kavga çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi. Kayıtta, kavga eden gruptaki bir kişinin, elindeki şişeyle birini darp ettiği de görülüyor.