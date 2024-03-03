Şişli\'de Çorapla Uyuşturucu Gizleyen Zanlı Gözaltına Alındı

Baharın müjdecisi 12 bin yıllık çiğdemler çiçek açtı, 12 bin yıllık siyez toprakla buluşturuldu

Kastamonu'nun İhsangazi ilçesinde baharın müjdecisi çiğdemlerin çiçek açması ile 12 bin yıllık coğrafi işaretli siyez toprakla buluşturulmaya başlandı. Siyez buğdayının kış sebebiyle yapılamayan ekimi, çiğdemlerin çiçek açması ile gerçekleştirildi. Siyez, doğal olarak ekilen ve hiçbir kimyasal madde kullanılmadan yetiştirilen bir üründür. Siyezden yapılan ürünler ise yoğun ilgi görüyor.