Şişli'de Hafif Ticari Araç ile Motosiklet Çarpıştı: 1 Yaralı

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Şişli'de hafif ticari araç ile motosikletin çarpışması sonucu bir kişi yaralandı.

Piyalepaşa Bulvarı'nda Murat E'nin kullandığı 34 EIM 778 plakalı hafif ticari araç ile Hakan G. yönetimindeki 34 CDH 164 plakalı motosiklet çarpıştı.

Çarpışmanın etkisiyle yola savrulan motosiklet sürücüsü yaralandı.

İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralı, sağlık görevlilerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye götürüldü.

Polisin incelemelerini tamamlaması sonrası motosiklet çekiciyle yoldan kaldırıldı.