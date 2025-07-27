Şişli'de Haraç İçin Kurşunlama: 2 Tutuklama - Son Dakika
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Şişli'de Haraç İçin Kurşunlama: 2 Tutuklama

Şişli\'de Haraç İçin Kurşunlama: 2 Tutuklama
27.07.2025 10:52
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Şişli'de bir iş yeri kurşunlandı. İki şüpheli haraç almak suçlamasıyla tutuklandı.

ŞİŞLİ'de bir iş yerinin haraç almak için kurşunlanmasıyla ilgili 2 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin iş yerini kurşunladıkları anlar güvenlik kamerası tarafından görüntülendi. Şüphelilerden birinin Güngören'de meydana gelen 2 ayrı kurşunlama olayının da faili olduğu ortaya çıktı. 2 kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Olay Şişli, 19 Mayıs Mahallesi, Büyükdere Caddesi'nde bulunan bir iş yerinde 14 Mayıs 2025 tarihinde saat 04.30'da meydana geldi. Siyah giyimli şüpheli iş yerine kurşun yağdırarak olay yerinden kaçtı. Polis olayla ilgili yaptığı incelemede iş yerine 5 kurşun isabet ettiğini belirledi. İncelemelerde olay yerinde 3 adet 7.65 çapında boş kovan bulundu.

POLİS SULTANGAZİ'YE KADAR İZİNİ SÜRDÜ

Gasp Büro Amirliği ekipleri tarafından olayla ilgili yürütülen soruşturmada polis saldırganın güvenlik kameraları tarafından görüntülendiğini de belirledi. Görüntülerde binaya doğru ateş açan kişinin yaya olarak olay yerinden uzaklaştığı tespit edildi. Görüntülerin izini süren polis ekipleri şüpheliyi Sultangazi'ye kadar takip etti. Yapılan operasyonda saldırıyı gerçekleştiren 16 yaşındaki şüpheli E.D. gözaltına alındı. Çocuk Şube Müdürlüğünde işlemleri tamamlanan E.D. çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

GÖZCÜLÜK YAPAN DA YAKALANDI

Gasp Büro Amirliği ekipleri silahlı saldırı sırasında olay yerinde gözcülük yaptığı değerlendirilen bir kişinin daha olduğunu belirledi. Kimliği tespit edilen E.E.(21) aranmaya başladı. Polis operasyonlarını sürdürürken şüpheli E.E., Güngören İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler tarafından 2 ayrı kurşunlama olayının faili olarak gözaltına alındı. Şüphelinin 20 Haziran 2025 ve 7 Temmuz 2025 tarihlerinde mağdur R.Ş.U.'dan (38) haraç almak için iş yerinin kurşunlanması olaylarının da faili olduğu belirlendi. Asayiş Şube Müdürlüğünde işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilen şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kaynak: DHA

Sultangazi, Güngören, Politika, Güvenlik, 3-sayfa, Güncel, Şişli, Suç, Son Dakika

Son Dakika Güncel Şişli'de Haraç İçin Kurşunlama: 2 Tutuklama - Son Dakika

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SON DAKİKA: Şişli'de Haraç İçin Kurşunlama: 2 Tutuklama - Son Dakika
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