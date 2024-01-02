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ŞİŞLİ'de İETT otobüsü hafriyat kamyonuna çarptı: 9 yaralı - Son Dakika
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ŞİŞLİ'de İETT otobüsü hafriyat kamyonuna çarptı: 9 yaralı

Şişli'de seyir halindeki İETT otobüsü, park halinde bulunan hafriyat kamyonuna çarptı. Kazada otobüs şoförü ve 8 yolcu yaralandı. Olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar hastaneye kaldırıldı. Polis kaza ile ilgili inceleme başlattı.

02.01.2024 - 07:19,
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ŞİŞLİ'de seyir halindeki İETT otobüsü, park halinde bulunan hafriyat kamyonuna çarptı. Kazada otobüs şoförü ve 8 yolcu yaralandı.

Kaza, saat 06.30 sıralarında Kaptanpaşa Mahallesi Darülaceze Caddesi'nde meydana geldi. Cadde üzerinde seyir halinde olan ve sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 34 TP 5803 plakalı İETT otobüsü, inşaatın önünde park halinde bulunan 10 FZ 944 plakalı hafriyat kamyonuna çarptı. Çarpma sonucu otobüsün şoförü ve araçta bulunan 8 yolcu yaralandı. Haber verilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada yaralananlar, sağlık ekiplerinin müdahalesinden sonra hastaneye kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Polis kaza ile ilgili inceleme başlattı.

ŞİŞLİ\'de İETT otobüsü hafriyat kamyonuna çarptı: 9 yaralı
Kaynak: DHA
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SON DAKİKA: ŞİŞLİ'de İETT otobüsü hafriyat kamyonuna çarptı: 9 yaralı - Son Dakika
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