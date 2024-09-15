Şişli'de Kavga: 2 Yaralı

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Şişli'de 2 kişinin yaralandığı kavga, bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Halaskargazi Caddesi'nde gece saatlerinde Mısır uyruklu oldukları ve aralarında husumet bulunduğu öğrenilen iki grup kavga etti.

Kavgada bıçaklanan 2 kişiden 1'i ağır yaralandı.

Hafif yaralanan kişinin tedavisi olay yerinde yapılırken, ağır yaralan kişi ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı.

Kavgaya karıştığı belirlenen bir şüpheli ifadesi alınmak üzere polis ekiplerine götürüldü. Polis kavgaya karışan diğer zanlıları arıyor.

Öte yandan, kavga çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi. Kayıtta, kavga eden gruptaki bir kişinin elindeki şişeyle birini darp ettiği de görülüyor.