Şişli\'de Kayıp 6 Yaşındaki Kızın Cenazesi Bulundu

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Şişli'de iki gündür kayıp olarak aranırken Feriköy Mezarlığı'nda cansız bedeni bulunan 6 yaşındaki kız çocuğunun cenazesi Adli Tıp Kurumu'ndan alındı.

Şişli'de 31 Ekim'de kaybolan ve dün gece saatlerinde Feriköy Mezarlığı'nda ölü olarak bulunan 6 yaşındaki Elmas Hanilçi'nin cenazesi üzerindeki otopsi işlemleri tamamlandı.

Aileye teslim edilen cenaze, Adli Tıp Kurumu'ndan alınarak Zincirlikuyu Mezarlığının gasilhanesine getirildi.

Polis ekipleri, gasilhane çevresinde güvenlik önlemi aldı.

Kız çocuğunun cenazesinin Şanlıurfa'da toprağa verileceği öğrenildi.

Öte yandan kız çocuğunu Feriköy Mezarlığı'nda boğarak öldürdüğü iddiasıyla gözaltına alınan kağıt toplayıcısı M.Ö'nün (49), sevk edildiği İstanbul Adalet Sarayı'ndaki işlemleri sürüyor.