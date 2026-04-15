Şişli'de Kaza: 3 Yaralı

İstanbul'un Şişli ilçesinde bariyerlere çarpan otomobildeki 3 kişi yaralandı.
Esentepe Mahallesi Büyükdere Caddesi üzerinde seyir halindeki 34 FRK 087 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak önce orta refüjdeki korkuluklara, ardından bariyerlere çarptı.
İhbar üzerine belirtilen adrese itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Kazada isimleri öğrenilemeyen otomobildeki 3 kişi yaralandı.
Yaralılar ilk müdahalelerinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.
Olay nedeniyle bir süre trafiğe kapatılan cadde otomobilin kaldırılmasıyla yeniden açıldı.
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?