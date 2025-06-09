Şişli\'de Kurşunlama Olayı: M.B. Tutuklandı

ŞİŞLİ'de şüphe üzerine durdurulan M.B., cep telefonundan bir iş yerinin kurşunlandığı anlara ait görüntüler çıkması üzerine gözaltına alındı. Söz konusu iş yerini bulan polis ekipleri iş yerine 4 kurşun isabet ettiğini belirledi. Şüpheli M.B. ise tutuklandı.

Olay, Teşvikiye Mahallesi'nde 11 Mayıs Pazar günü meydana geldi. Polis ekipleri, Şişli'de denetim gerçekleştirdiği sırada şüphelendikleri bir kişiyi durdurup kimlik kontrolü yaptı. Polisler, şüpheli M.B.'nin telefonunda bir iş yerinin kurşunlandığı ana ait görüntüler buldu. Bunun üzerine M.B. gözaltına alındı. Konuyla ilgili çalışma başlatan polisler, iş yerinin Teşvikiye Mahallesi'nde olduğunu tespit etti. İş yerini kontrol eden ekipler, 4 adet kurşun izi olduğunu belirledi. Yurt dışında olan iş yeri sahibi B.Ü.'ye ulaşan ekipler olayı haber verdi. İş yeri sahibi B.Ü. bir arkadaşının kendisine iş yerinin kurşunlanma videosunu attığını, bunun üzerine arkadaşını arayıp ne olduğunu sorduğunu söyledi. Arkadaşının ise videonun tanımadığı bir numaradan geldiğini söylediği öğrenildi. B.Ü., korktuğu için videoyu sildiğini belirtti.

Öte yandan adliyeye sevk edilen M.B.'nin 14 suç kaydının olduğu öğrenildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen M.B. tutuklanarak cezaevine gönderildi.