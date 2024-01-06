Şişli\'de meydana gelen kazada kurye ölümüne ilişkin taksi sürücüsü serbest bırakıldı

Şişli'de meydana gelen kazada kurye Oğuzhan Gezer'in ölümüne ilişkin gözaltına alınan taksi sürücüsü, "konutu terk etmeme" şeklindeki adli kontrol tedbiriyle serbest bırakıldı.

Alınan bilgiye göre, 26 Aralık 2023'te Mecidiyeköy'deki bir alışveriş merkezinin önünde duran ticari taksideki yolcunun inmek için açtığı aracın arka kapısına, yoldan geçen motokurye çarptı. Aracından düşen kurye Oğuzhan Gezer, yolda ilerleyen minibüsün de çarpmasıyla ağır yaralandı.

Gezer, kaldırıldığı hastanede yapılan müdahaleye rağmen hayatını kaybetti.

Olaya ilişkin İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, taksi sürücüsü İ. A. gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'na getirilen şüphelinin savcılıkta ifadesi alındı.

Savcılık şüpheliyi, "taksirle ölüme neden olmak" suçundan tutuklama talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk etti. Hakimlik, şüphelinin "konutu terk etmeme" şeklindeki adli kontrol tedbiriyle serbest bırakılmasına karar verdi.

Motokuryelik tehlikeli meslekler statüsüne alınsın talebi

Bu arada, İstanbul Kuryeler Federasyonu avukatı Tahsin Akbay, İstanbul Adliyesi önünde basın mensuplarına yaptığı açıklamada, Şişli'deki bir AVM'nin önünde taksinin yanlış yerde durması ve içinde bulunan yolcunun aracın sol arka kapısını açması nedeniyle kazanın meydana geldiğini söyledi.

Avukat Akbay, federasyon olarak olayı takip edeceklerini belirterek, Kurye Hakları Derneği verilerine göre geçen yıl en az 68 kuryenin bu tür kazalarda hayatını kaybettiğini dile getirdi.

Kurye Hakları Derneği Başkanı Mesut Çeki ise kurye ölümlerinin her yıl arttığını belirterek, mesleğe ilişkin "mesleki yeterlilik belgesi"nin zorunlu olmadığını söyledi. Çeki, motokuryeliğin tehlikeli meslekler statüsüne alınmasını istedi.

Kaza anı güvenlik kamerasında

Öte yandan kaza anı da güvenlik kamerasınca kaydedildi. Görüntülerde, park halindeki ticari taksideki yolcunun aracın arka kapısını açması, kapının çarptığı motokuryenin araçtan düşmesi yer aldı. Görüntülere, yere düşen motokuryeye minibüsün çarpması da yansıdı.