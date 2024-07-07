Şişli'de Motosiklet Artçısı İETT Otobüsünün Önüne Düştü - Son Dakika
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Şişli'de Motosiklet Artçısı İETT Otobüsünün Önüne Düştü

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Şişli'de meydana gelen kazada sara nöbeti geçiren motosiklet artçısı, İETT otobüsünün önüne düştü. Yaralanan artçı ambulansla hastaneye kaldırıldı. Polis ekipleri olayın kamera kayıtlarını inceliyor.

07.07.2024 16:21
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ŞİŞLİ'de sara nöbeti geçiren motosiklet artçısı, İETT otobüsünün önüne düştü. Kazada yaralanan motosiklet artçısı ambulansla hastaneye kaldırıldı. Polis ekipleri İETT otobüsünün kamera kayıtlarını incelemeye aldı.

Kaza, 14.00 sıralarında Barbaros Bulvarı, Zincirlikuyu metrobüs durağı girişinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Emrah Akman'ın kullandığı motosiklette artçı olan Mehmet Şanverdi, Levent'ten Beşiktaş istikametine doğru gittikleri sırada sara nöbeti geçirdi. Motosikletten düşen Şanverdi, İETT otobüsünün altında kalmaktan son anda kurtuldu. Başını yere çarpan Şanverdi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi olay yerinde yapılan Şanverdi, ambulansla Prof. Dr. Cemil Taşcıoğlu Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Otobüsün kamera kayıtlarını inceleyen ekipler, İETT şoförünü ifadesine başvurmak üzere polis merkezine götürdü.

"EPİLEPSİ NÖBETİ GEÇİRİP YERE DÜŞTÜ"

Motosiklet sürücüsü Emrah Akman "Arkadaşımla motosiklet ile seyir halinde geliyorduk. Kendisi arkamda epilepsi nöbeti geçirip bayılmış sanırım. Yere düştü. Otobüsçü şoför abi de kendisini görmeyip üzerinden geçmiş. Ama geçip geçmediği net değil. Polisler şuan kamera kaydına bakıyor. Ben de tam göremedim. Şuan onu bulmaya çalışıyorlar. Arkadaşım da hastanede şuan durumu iyi" dedi.

"DÜŞÜNCE ARABANIN ALTINA GİRMİŞ"

İsmini vermek istemeyen İETT şoförü "Kaza, ben cebe girerken arkadaş sol taraftan motorun üzerinden düşmüş. Düşünce arabanın altına girmiş. Ben son anda fark ettim. Yolcular bağırdı ve durdum. Düşen kişinin durumu iyi. Polisler konuştu. 'Bir şeyim yok' demiş. Aracın altından değil motordan düşünce kafasını yere vurmuş. Tedbir amaçlı hastaneye götürdüler. Arabanın altına girmedi. Ben durduğumda aracın yan tarafındaydı" diye konuştu.

Şişli\'de Motosiklet Artçısı İETT Otobüsünün Önüne Düştü
Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel Şişli'de Motosiklet Artçısı İETT Otobüsünün Önüne Düştü - Son Dakika

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SON DAKİKA: Şişli'de Motosiklet Artçısı İETT Otobüsünün Önüne Düştü - Son Dakika
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