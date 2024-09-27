Şişli'de Okul Temizlik Şefliği Kuruldu - Son Dakika
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Şişli'de Okul Temizlik Şefliği Kuruldu

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Yeni eğitim döneminin başlamasıyla birlikte okullardaki temizlik personeli yetersizliği sorununa çözüm amacıyla Şişli Belediyesi, 'Okul Temizlik Şefliği' kurarak tüm okullara temizlik hizmeti sunacağını açıkladı. Temizlik malzemeleri de okullara düzenli olarak dağıtılacak.

27.09.2024 10:50  Güncelleme: 10:55
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(İSTANBUL) - Yeni eğitim ve öğretim yılının başlamasının ardından temizlik personelinin yetersizliği nedeniyle ortaya çıkan soruna ilişkin yerel yönetimler de harekete geçiyor. Şişli Belediye Meclisi kararıyla hayata geçirilen 'Okul Temizlik Şefliği', talep edilmesi halinde ilçedeki tüm okullara temizlik hizmeti verecek. Şişli Belediyesi bugünden itibaren tüm okullara temizlik ve hijyen malzemesi de sağlamaya başladı. Şişli Belediye Başkanı Resul Emrah Şahan, "Şişli'deki tüm okullarımıza, Temizlik Şefliğimizden talep edilmesi durumunda temizlik hizmeti desteği sağlamaya hazırız. Yine Şişli'deki tüm okullarımıza bugünden itibaren, temizlik malzemesi desteği de sağlamaya başladık" dedi.

Şişli Belediyesi, sosyal belediyecilik kapsamında; ilkokuldan üniversiteye kadar eğitim alanındaki destek projelerine devam ediyor.

Eğitim ve öğretim döneminin başlamasının ardından okullarda temizlik personeli yetersizliğiyle hijyen sorunu gündeme gelirken, belediye  ilçedeki devlet okulları için yeni bir projeyi hayata geçirdi.

Okul Temizlik Şefliği kuruldu

Şişli Belediye Meclisi'nin Eylül Ayı Toplantısı'nda alınan karar doğrultusunda ilçedeki okulların temizliğine destek sağlamak amacıyla 'Okul Temizlik Şefliği' birimi kuruldu. Temizlik İşleri Müdürlüğü bünyesinde oluşturulan şeflik tarafından okulların temizliğinde aksaklık yaşanmaması adına özel ekipler oluşturuldu. Okullardan talep edilmesi halinde Temizlik Şefliği'ne bağlı ekipler, okullara temizlik hizmeti sağlayacak.

Ayrıca Şişli Belediyesi bugün itibariyle okullara temizlik malzemesi desteği vermeye başladı. Temizlik ve hijyen malzemeleri ilçedeki tüm okullara belediye ekipleri tarafından düzenli olarak dağıtılacak.

Şahan:  Konu evlatlarımız ise, hiçbir yurttaşımızın kaygılanmasına gerek yok

Şişli Belediye Başkanı Resul Emrah Şahan, 'Okul Temizlik Şefliği'nin kurulmasına ve okullara temizlik malzemesi desteği sağlanmasına ilişkin şunları söyledi:

"Okulların açılmasının üzerinden hayli zaman geçti. Buna rağmen, temizlik ve hijyen ortamının sağlanamamasına yönelik tartışmalar ne yazık ki devam ediyor. Göreve geldiğimiz ilk günden itibaren konu çocuklarımız ve gençlerimizse, yoklukta değil varlıkta eşitlenmeleri için gerekeni yapmaktan bir an dahi tereddüt etmedik. Bugün, Türkiye'de bir ilki gerçekleştirerek, 1 Eylül'de Belediye Meclisi'nden aldığımız kararla Okul Temizlik Şefliğimizi kurduk. Şişli'deki tüm okullarımıza, Temizlik Şefliğimizden talep edilmesi durumunda temizlik hizmeti desteği sağlamaya hazırız. Yine Şişli'deki tüm okullarımıza bugünden itibaren, hiç zaman kaybetmeden, temizlik malzemesi desteği de sağlamaya başladık. Konu evlatlarımız ise, hiçbir yurttaşımızın kaygılanmasına gerek yok. Kamu kurumuna emanet edilen her çocuğun karnı tok, sırtı pek olur. Biz bu bilinçle büyüdük, yetiştik. Bir belediye başkanı, bir baba, Cumhuriyet'in yetiştirdiği bir yurttaş olarak en büyük hedefim; çocuklarımızın ve gençlerimizin mutluluğunu sağlamaktır."

Şişli\'de Okul Temizlik Şefliği Kuruldu
Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Şişli'de Okul Temizlik Şefliği Kuruldu - Son Dakika

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