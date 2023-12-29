 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Şişli'de polis ekipleri genel emniyet ve asayiş denetimi gerçekleştirdi - Son Dakika
Üye Girişi

Şişli'de polis ekipleri genel emniyet ve asayiş denetimi gerçekleştirdi

Şişli İlçe Emniyet Müdürlüğü ve diğer şube müdürlüklerine bağlı 100 personel, Feriköy'deki sokak ve caddelerde huzur ve güvenliği sağlamak için denetim yaptı. Uygulama sonucunda bir ruhsatsız silah, bir miktar uyuşturucu ve uyarıcı madde ele geçirildi. Ayrıca, 5 şüpheli ve 3 yoklama kaçağı yakalandı. Toplamda 893 kişi, 246 araç ve 172 motosiklet incelendi ve sürücülere 104 bin 770 lira idari para cezası kesildi. Ayrıca, Kadın Destek Uygulaması (KADES) kapsamında bölgedeki kadınlara bilgilendirme broşürleri dağıtıldı.

Şişli\'de polis ekipleri genel emniyet ve asayiş denetimi gerçekleştirdi
29.12.2023 - 19:21,  Güncelleme: 19:24
Abone Ol

Şişli'de polis ekiplerince genel emniyet ve asayiş denetimi gerçekleştirildi.

Şişli İlçe Emniyet Müdürlüğü ile Önleyici Hizmetler, Toplum Destekli Polislik, Narkotik ve Trafik şube müdürlüklerine bağlı 100 personel, Feriköy'deki sokak ile caddelerde huzur ve güvenliği sağlamak için uygulama yaptı.

Denetim noktalarında şüpheli görülen araçlar durdurularak arandı, sürücü ve yolcuların kimlikleri kontrol edildi. Cadde ve sokaklarda da şüpheli kişilerin kontrolleri yapıldı.

Uygulamada bir ruhsatsız silah ile bir miktar uyuşturucu ve uyarıcı madde ele geçirilirken, farklı suçlardan aranan 5 şüpheli ile 3 yoklama kaçağı yakalandı. Yabancı uyruklu bir kişinin de sınır dışı işlemleri başlatıldı.

893 kişi ile 246 araç ve 172 motosikletin incelendiği uygulamada sürücülere toplam 104 bin 770 lira idari para cezası kesildi.

Öte yandan, ekipler Kadın Destek Uygulaması (KADES) kapsamında broşür dağıtarak, bölgedeki kadınları bilgilendirdi.

Kaynak: AA
YORUMLAR

Feriköy, Şişli, Güvenlik, Ceza, Trafik, Suç, Göçmenler, Hukuk, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Şişli'de polis ekipleri genel emniyet ve asayiş denetimi gerçekleştirdi - Son Dakika


20:49
Fenerbahçe ve Galatasaray, Süper Kupa finaline çıkmama kararı aldı. Fenerbahçe ve Galatasaray, Süper Kupa finaline çıkmama kararı aldı.
20:24
Suudi Arabistan'da Süper Kupa Finali Öncesi Kriz Çıktı Suudi Arabistan'da Süper Kupa Finali Öncesi Kriz Çıktı
19:52
Size helal olsun çocuklar! Atatürk kararı sonrası harekete geçen Fenerbahçeli yıldızlardan art arda paylaşımlar Size helal olsun çocuklar! Atatürk kararı sonrası harekete geçen Fenerbahçeli yıldızlardan art arda paylaşımlar
19:52
Irak kuzeyindeki terörist hedeflerine hava harekatı düzenlendi Irak kuzeyindeki terörist hedeflerine hava harekatı düzenlendi
19:13
Süper Kupa finali öncesi İstiklal Marşı okunacak, Atatürk pankartına izin verilmedi Süper Kupa finali öncesi İstiklal Marşı okunacak, Atatürk pankartına izin verilmedi
18:42
Süper Kupa finalindeki Atatürk krizine siyasiler sessiz kalmadı Süper Kupa finalindeki Atatürk krizine siyasiler sessiz kalmadı
18:01
Yeni yönetimin hiç affı yok! Beşiktaş yıldız futbolcunun sözleşmesini feshetti Yeni yönetimin hiç affı yok! Beşiktaş yıldız futbolcunun sözleşmesini feshetti
17:26
İnternetten satın aldığı zayıflama iğnesini kullanan kadının iç organları iflas etti İnternetten satın aldığı zayıflama iğnesini kullanan kadının iç organları iflas etti

Son Dakika
20:49 Fenerbahçe ve Galatasaray, Süper Kupa finaline çıkmama kararı aldı.
20:24 Suudi Arabistan'da Süper Kupa Finali Öncesi Kriz Çıktı
19:52 Size helal olsun çocuklar! Atatürk kararı sonrası harekete geçen Fenerbahçeli yıldızlardan art arda paylaşımlar
19:52 Irak kuzeyindeki terörist hedeflerine hava harekatı düzenlendi
19:21 Dev finalde kriz büyüyor! Atatürk kararı sonrası oyuncular otellerinden çıkmıyor
19:13 Süper Kupa finali öncesi İstiklal Marşı okunacak, Atatürk pankartına izin verilmedi
18:42 Süper Kupa finalindeki Atatürk krizine siyasiler sessiz kalmadı
18:01 Yeni yönetimin hiç affı yok! Beşiktaş yıldız futbolcunun sözleşmesini feshetti
17:30 Süper Kupa oynanacak mı? Özbek Koç ve Büyükekşi toplantısıdan karar çıktı
17:26 İnternetten satın aldığı zayıflama iğnesini kullanan kadının iç organları iflas etti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 29.12.2023 20:56:44. #1.12#
SON DAKİKA: Şişli'de polis ekipleri genel emniyet ve asayiş denetimi gerçekleştirdi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement