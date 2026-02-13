Şişli'de Ramazan Öncesi Gıda Denetimi - Son Dakika
Şişli'de Ramazan Öncesi Gıda Denetimi

Şişli\'de Ramazan Öncesi Gıda Denetimi
13.02.2026 11:34
Şişli Belediyesi ve Tarım Müdürlüğü, fırın ve pastanelerde Ramazan öncesi denetim yaptı.

Şişli Belediyesi ile İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, ramazan ayı öncesi fırın ve pastanelerde denetim gerçekleştirdi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, yaklaşan ramazan ayı dolayısıyla ilçede vatandaşların sağlıklı ve güvenli gıdaya erişimi için denetimler sıklaştırıldı.

Bu kapsamda, Şişli Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ile Şişli İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerince fırın ve pastanelere yönelik denetimler yapıldı.

Ekmeklerin gramaj ve fiyatlarını, hijyen koşulları ile iş yeri ruhsatlarını inceleyen ekipler, denetimlerde kurallara uymadığı tespit edilen işletmelere idari yaptırım uyguladı.

Ekipler, Türk Gıda Kodeksi Ekmek ve Ekmek Çeşitleri Tebliği kapsamında 15 liradan satışa sunulan ekmeklerin 200 gram olup olmadığını da kontrol etti.

Denetimlerde, fiyat tarifesi bulundurmayan bir işletmeye, Şişli Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri tarafından idari işlem uygulandı.

Kaynak: AA

