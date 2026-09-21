Şişli'de saldırganlık yapan sürücüye 180 bin lira ceza, 60 gün ehliyet yasağı verildi - Son Dakika
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Şişli'de saldırganlık yapan sürücüye 180 bin lira ceza, 60 gün ehliyet yasağı verildi

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İstanbul Emniyeti, 15 Eylül'de Büyükdere Caddesi'nde bir sürücünün başka bir sürücüye saldırgan tavırlar sergilediği görüntüler üzerine inceleme başlattı. Sürücüye 180 bin lira ceza kesildi; ehliyeti 60 gün geri alındı, aracı 60 gün trafikten menedildi.

Şişli'de trafikte tartıştığı kişiye saldırgan tavırlar sergileyerek trafik güvenliğini tehlikeye düşürdüğü belirlenen sürücüye 180 bin lira idari para cezası uygulandı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, bazı sosyal medya platformlarında paylaşılan trafik tartışmasına ilişkin görüntülere yönelik inceleme başlattı.

Yapılan incelemede, 15 Eylül'de Büyükdere Caddesi'nde bir araç sürücüsünün, tartıştığı başka bir sürücüye yönelik saldırgan tavırlar sergilediği ve trafik güvenliğini tehlikeye düşürdüğü tespit edildi.

Plaka bilgilerinden kimliği belirlenen sürücü E.B. (53), polis ekiplerince yakalandı.

Sürücüye, Karayolları Trafik Kanunu'nun "trafikte saldırı amacıyla başka bir aracı ısrarla takip etmek veya bu amaçla araçtan inmek" maddesinden 180 bin lira idari para cezası kesildi.

E.B'nin sürücü belgesi 60 gün süreyle geçici olarak geri alınırken, aracı da 60 gün süreyle trafikten menedildi.

Hakkında "trafik güvenliğini tehlikeye sokmak" suçundan soruşturma başlatılan E.B. dosyası ikmalen gönderilmek üzere adli makamlarca serbest bırakıldı.

Kaynak: AA
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SON DAKİKA: Şişli'de saldırganlık yapan sürücüye 180 bin lira ceza, 60 gün ehliyet yasağı verildi - Son Dakika
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