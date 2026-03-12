Şişli'de Silahlı Kavga: Bir Kadın Yaralandı

Şişli'de, iki kişi arasındaki silahlı kavga sırasında yoldan geçen bir kadın yaralandı.

Gülbahar Mahallesi Şehit Ertuğrul Kabataş Caddesi'nde, iki kişi arasında çıkan silahlı kavga sırasında yoldan geçen bir kadına mermi isabet etti.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekipleri yaralı kadını ambulansla hastaneye kaldırırken, polis şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.