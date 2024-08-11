Şişli'de Silahlı Kavga: Bir Kişi Ağır Yaralandı

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(İSTANBUL)- Şişli'de yaşanan silahlı kavgada bir kişi ağır yaralandı. Olay anı bir vatandaşın cep telefonuna yansırken konuyla ilgili 2 kişi yakalandı.

Olay gece saatlerinde Şişli ilçesi Eskişehir Mahallesi'nde meydana geldi. Sokakta henüz bilinmeyen bir nedenle H.İ.U. ile, H.M.G. isimli kişi arasında yaşanan tartışma kavgaya dönüştü. Silahların kullanıldığı kavgada H.İ.U.silahla H.M.G.'yi yaraladı. Olay anı ise bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.

Ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan H.M.G.'nin durumunun hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenilirken, polis ekipleri olayı gerçekleştiren H.İ.U.'yu silahıyla birlikte gözaltına aldı.

Ekipler, olaya karışan H.M.G. isimli kişinin yakını olduğu belirlenen ve polise karşı mukavemette bulunduğu belirtilen S.C. isimli şahsı da gözaltına aldı. Konuyla ilgili yakalanan iki şüpheli, emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildiği öğrenildi.