Şişli'de Suudi Turist Ölümü İçin Soruşturma

Şişli'de kaldığı otelde fenalaşan Suudi Arabistan uyruklu kişinin kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirmesine ilişkin soruşturma başlatıldı.

Turist olarak İstanbul'a gelen ve Şişli Merkez Mahallesi'ndeki bir otelde eşiyle konaklayan Suudi Arabistan uyruklu Almehmadi Saeed Sueaılem (83), 8 Nisan'da mide bulantısı ve kusma şikayetiyle bir hastaneye başvurdu.

Taburcu edilip otele dönen Sueaılem, 9 Nisan'da fenalaşması üzerine sağlık ekiplerince başka bir hastaneye kaldırıldı. Sueaılem, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi.

Sueaılem'in cenazesi kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Adli Tıp Kurumu'na morguna kaldırıldı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca şüpheli görülen ölümle ilgili soruşturma başlatıldı.

Çiftin İstanbul'da hamburger yediği, ekiplerce söz konusu işletmeden örnek alındığı öğrenildi.

Sueaılem'in eşinin de bilgi amaçlı ifadesine başvurulurken, çiftin konakladığı otelde de inceleme yapıldı.