Şişli\'de tadilattaki binanın 8\'inci katındaki yangın söndürüldü, yaralanan olmadı

ŞİŞLİ'de tadilat halindeki 8 katlı boş binanın 8'inci katında çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Yangın nedeniyle yan binada yaşayanlar tedbir amacıyla dışarı çıktı.

Yangın, saat 13.00 sıralarında Cumhuriyet Caddesi'nde bulunan tadilat halindeki 8 katlı binada çıktı. Edinilen bilgiye göre, 8'inci katta devam eden çalışmalar sırasında çıkan yangın nedeniyle duman apartman boşluğuna doldu. Yan binada yaşayanlar yoğun duman nedeniyle caddeye çıkarken, yükselen dumanları fark edenlerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangında yaralanan olmazken, 8'inci katta hasar meydana geldiği öğrenildi.

'KOMŞUM SÖYLEYİNCE AŞAĞIYA İNDİK'

Yan binayı tahliye eden Oya Borovalı, "Yangını kokudan fark ettik. Komşum söyleyince aşağıya indik. Alevleri aşağıya inerken gördüm" dedi.