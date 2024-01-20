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Şişli'de taksi şoförü kadını sokak ortasında darbetti - Son Dakika
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Şişli'de taksi şoförü kadını sokak ortasında darbetti

İstanbul Şişli'de çıkan tartışmada taksi şoförü, bir kadını sokak ortasında yere düşürerek darbetti. Olay, cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

20.01.2024 - 11:52,
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Şişli'de gece saatlerinde taksi şoförü bir kadını sokak ortasında darbetti. Kadını yere düşüren şoför, herkesin içinde kadına art arda tokat attı. O anlar ise cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

KADINI YERE DÜŞÜREREK TOKATLADI

Dün saat 23.30 sıralarında taksi şoförü ile bir kadın arasında henüz belirlenemeyen bir nedenle tartışma çıktı. Taksiden inen şoför kadını sokak ortasında yere düşürerek tokatladı, bir süre darbetmeye devam etti. Araya giren vatandaşların yardımıyla güçlükle sakinleştirilen şoför aracına binerek olay yerinden ayrıldı.

ANBEAN KAMERAYA YANSIDI

Taksi şoförünün kadını yere düşürerek darbettiği anlar ise cep telefonu ile görüntülendi. Görüntülerde, taksiden inen şoförün kadını boynundan tutarak yere düşürmesi ve art arda tokat attığı anlar yer alıyor.

Şişli\'de taksi şoförü kadını sokak ortasında darbetti
Kaynak: DHA
YORUMLAR (3)
  • Emin Kayna: Hala taksi kullanan var mı ya Tag çıktığından beri ben kullanmıyorum. En azından Tag şöförlerinin sicili belli her şeyi belli. Ne kadar işsiz güçsüz hapishaneden çıkmış sabıkalı adam var taksi şöförü.. Yanıtla 1 45
  • Azat Deniz: Sayın imam oglu ziyayi okadar uyardı ama ziya kulaklarını hırsından ötürü kapattı malesef hergun İstanbul ziyadan güç alan taksiciler böyle yapıyor Yanıtla 6 40
  • Harun Şahin: Aynen öyle 0 0

Güvenlik, Şiddet, Trafik, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

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SON DAKİKA: Şişli'de taksi şoförü kadını sokak ortasında darbetti - Son Dakika
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