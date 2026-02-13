Şişli'de Trafik Tartışması Kavgaya Dönüştü - Son Dakika
Şişli'de Trafik Tartışması Kavgaya Dönüştü

13.02.2026 21:10
Şişli'de yoğun trafikte iki kadın sürücü arasında çıkan tartışma, bir sürücünün diğerinin aracının camını yumruklayıp yan aynasını kırmasıyla sonuçlandı. Olay, cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Saldırgan sürücü daha sonra aracına binerek olay yerinden uzaklaştı.

ŞİŞLİ'de trafikte çıkan tartışmada, otomobilin önünü keserek aracından inen kadın sürücü, sürücüye küfredip önce aracın camını yumrukladı ardından yan aynasını kırdı. Diğer sürücü ise o anları cep telefonu kamerasıyla kaydetti.

Olay, saat 16.00 sıralarında Zincirlikuyu D-100 Karayolu'nun 15 Temmuz Şehitler Köprüsü istikametinde meydana geldi. İddiaya göre, yoğun trafikte şerit değiştirme nedeniyle iki kadın sürücü arasında tartışma çıktı. Tartışmanın ardından sürücülerden biri, önünü kestiği aracın camını yumruklayıp yan aynasını kırdı. Diğer sürücü ise yaşananları cep telefonu kamerasıyla kaydetti. Saldırgan sürücü daha sonra aracına binerek olay yerinden uzaklaştı.

Kaynak: DHA

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
