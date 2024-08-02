Şişli'de Uyuşturucu Operasyonu: 4 Gözaltı - Son Dakika
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Şişli'de Uyuşturucu Operasyonu: 4 Gözaltı

Şişli\'de Uyuşturucu Operasyonu: 4 Gözaltı

İstanbul Şişli'de Kuştepe Mahallesi'nde uyuşturucuyla mücadele kapsamında yapılan denetimlerde 4 kişi gözaltına alındı. Polis ekipleri tarafından gerçekleştirilen üst aramalarında uyuşturucu madde ve ruhsatsız tabanca ele geçirildi. Ayrıca, Narkotik köpeği 'Kobe' de araçlarda uyuşturucu araması yaptı. Denetimler sonucunda 13 araç sürücüsüne belge eksikliği nedeniyle para cezası kesildi.

02.08.2024 10:10
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ŞİŞLİ'de Kuştepe Mahallesi'nde uyuşturucuyla mücadele kapsamında denetim gerçekleştirildi. Denetimlerde 4 kişi gözaltına alındı. Polis ekipleri tarafından yapılan üst aramasında uyuşturucu madde ele geçirildi.

İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı polis ekipleri tarafından Kuştepe Mahallesi'nde uyuşturucu kullanan ve satanlara yönelik denetimi yapıldı. Denetimlere Şişli İlçe Emniyet Müdürlüğü, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, Önleyici Hizmetler Şube Müdürlüğü ve Trafik Şube Müdürlüğü ekiplerinden 79 personel katıldı.

DURDURULAN ARAÇLAR DİDİK DİDİK ARANDI

Mahallenin giriş ve çıkışlarına denetim noktaları kuruldu. Denetimlerde şüpheli görülen araçlar ve kişiler durduruldu. Araçları arayan narkotik polis ekipleriyle ve yunus polisleri, sürücü ve yolcuların üst aramalarını yaptı. Denetimlerde toplam 107 araç kontrolü ve 415 Genel Bilgi Taraması (GBT) sorgusu yapıldı.

NARKOTİK KÖPEĞİ 'KOBE' DE UYUŞTURUCU ARADI

Denetimlerde, Narkotik köpeği 'Kobe' nin de araçlarda uyuşturucu araması yaptı. Denetimler sırasında 2 kişinin üst aramasında toplam 7.1 gram uyuşturucu madde, 7 sentetik uyuşturucu, 1 kişinin üst aramasında ise, 1 ruhsatsız tabanca ele geçirildi. Denetimlerde 13 araç sürücüsüne belge eksikliği nedeniyle para cezası kesildi.Denetimler sırasında polis tarafından aranan 2 kişi de gözaltına alındı.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel Şişli'de Uyuşturucu Operasyonu: 4 Gözaltı - Son Dakika

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