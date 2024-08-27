Şişli\'de yağmur nedeniyle otomobil İETT otobüsüne çarptı

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Şişli'de yağmurun etkisi ile ıslak zeminde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, önünde giden İETT otobüsüne çarptı. Çarpmanın etkisiyle otomobilde bulunan 3 kişi hafif şekilde yaralandı.

Kaza, sabah saat 06.00 sıralarında Barbaros Bulvarı Zincirlikuyu mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sabah saatlerinde hafif şekilde yağan yağmurun etkisi ile sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği 34 DOD 200 plakalı otomobil, aynı yönde önünde giden 34 HD 2389 plakalı İETT otobüsüne çarptı. Çarpmanın etkisiyle otomobilde bulunan sürücü ve iki kişi yaralandı. Yoldan geçenler bir yandan yardıma koşarken diğer yandan da durumu polis, itfaiye ve sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri hafif şekilde yaralanan 3 kişiye ilk müdahaleyi yaparak hastaneye kaldırdı. Polis ekipleri ikinci bir kaza yaşanmaması için yolda önlem alırken, itfaiye ekipleri de otomobili kontrol ederek önlem aldı. Kaza nedeniyle kısa süreli trafik oluşurken, kazaya karışan araçlar bulunduğu yerden kaldırıldı.

Polis ekipleri kaza ile ilgili inceleme başlattı.