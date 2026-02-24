Şişli'deki Trafo Esnafa Zarar Veriyor

Şişli'de İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin (İBB) hizmet binası inşaatı nedeniyle yaklaşık bir buçuk yıl önce yola taşıdığı trafoya esnaf tepki gösterdi.

Meşrutiyet Mahallesi Samanyolu Sokak'ta yaklaşık bir buçuk yıl önce İBB'ye ait hizmet binası inşaatı nedeniyle caddenin elektriğini sağlayan trafo, bulunduğu konumdan yola alındı.

Trafo nedeniyle yol ve bir kaldırım, taşıt ile yaya trafiğine kapandı.

Çevredeki esnaf, iş yerlerinin trafo nedeniyle görülmediğini, gelirlerinin azaldığını gerekçe göstererek duruma tepki gösterdi.

AA muhabirine konuşan terzi Ahmet Beyaz, trafonun bir an önce kalkmasının kendileri için iyi olacağını söyledi.

Beyaz, bu durumun işlerini etkilediğini ifade ederek "Tüm esnaf arkadaşlar şikayetçi, bir buçuk yıldır trafo dışarıda. Diğer taraftan gelen insanlar burayı kapalı sanıyorlar." dedi.

Sokakta tekstil üzerine faaliyet gösteren iş yerinin sahibi Murat Çubuk ise trafonun orada bulunmasının işlerini olumsuz etkilediğini söyledi.

Çubuk, "Yol trafiğe açıktı, şu an yolu da kullanamıyoruz. Esnafımız zor ve mağdur durumda çünkü mal yükleyip, indiremiyor. Uzaktan taşımak zorunda kalıyorlar. Trafo nedeniyle müşterilerimiz başka yerlere kayıyor." diye konuştu.