Şişli Plak Festivali Müzikseverleri Buluşturuyor

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(İSTANBUL) Şişli Belediyesi, müzik dünyasının önemli isimlerini ve plak tutkunlarını 'Şişli Plak Festivali' ile 4'üncü kez buluşturuyor. Feriköy Organik Pazarı otopark alanında 14-15 Eylül tarihlerinde, gerçekleşecek festivalde; söyleşiler, mezatlar, imza günleri gibi etkinliklerin yanı sıra Karsu, Sena Şener, Gaye Su Akyol ve Miskinler gibi ünlü sanatçıların konserleri yer alacak.

Geleneksel hale gelen; müzik dünyasının önemli isimlerini ve plak tutkunlarını 4'üncü kez buluşturacak olan Şişli Plak Festivali, iki gün boyunca birbirinden renkli etkinliklere ve konserlere ev sahipliği yapacak. Feriköy Organik Pazarı otopark alanında gerçekleşecek festivalde; söyleşiler, mezatlar, imza günleri, kahve ve yeme-içme stantları ile müzikseverler, keyifli zaman geçirecekler. Festivalde gerçekleşecek konserler kapsamında; Karsu, Sena Şener, Gaye Su Akyol ve Miskinler gibi ünlü sanatçılar da müzikseverlerle buluşacak. Plakseverler, tüm etkinlik ve konserlere ücretsiz olarak katılabilecek.

Tolga Akyıldız anısına özel program

Şişli Plak Festivali'nde, yakın zamanda hayatını kaybeden gazeteci ve müzik yazarı Tolga Akyıldız da anılacak. Festival programında, 'Tolga Akyıldız Anısına Açık Sahne' etkinliğinde sürpriz isimler sahne alacak. Ayrıca festival katılımcıları, Plaktan DJ Mix ve Scratching atölyesine de katılabilecek.