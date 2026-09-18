Fethiye'yi sağanak vurdu! Caddede biriken suda deniz simidiyle yüzdüler - Son Dakika
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Fethiye'yi sağanak vurdu! Caddede biriken suda deniz simidiyle yüzdüler

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Muğla'nın Fethiye ilçesinde dün etkili olan sağanağın ardından cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu. Sürücüler trafikte ilerlemekte zorlanırken esnaf, biriken suyu kendi imkanlarıyla boşaltmaya çalıştı. Turistler ise şişme yatak ve deniz simidiyle suya girdi; o anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

MUĞLA'nın Fethiye ilçesinde sağanak etkili oldu, yollar göle döndü. Turistler, şişme yataklarla sel sularında yüzdü. O anlar, cep telefonuyla kaydedildi.

CADDE VE SOKAKLAR GÖLE DÖNDÜ

Fethiye ilçesinde dün etkili olan sağanak, yaşamı olumsuz etkiledi. Sağanak nedeniyle bazı cadde ve sokaklar göle dönerken, sürücüler trafikte güçlükle ilerledi. Esnaf, biriken suları kendi imkanlarıyla tahliye etmeye çalıştı.

TURİSTLER ŞİŞME YATAKLA SUYA GİRDİ

Turistler de şişme yataklarla ve deniz simidiyle sel sularında yüzdü. O anlar, cep telefonuyla kaydedildi.

Kaynak: DHA
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