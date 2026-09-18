Fethiye'yi sağanak vurdu! Caddede biriken suda deniz simidiyle yüzdüler

MUĞLA'nın Fethiye ilçesinde sağanak etkili oldu, yollar göle döndü. Turistler, şişme yataklarla sel sularında yüzdü. O anlar, cep telefonuyla kaydedildi.

CADDE VE SOKAKLAR GÖLE DÖNDÜ

Fethiye ilçesinde dün etkili olan sağanak, yaşamı olumsuz etkiledi. Sağanak nedeniyle bazı cadde ve sokaklar göle dönerken, sürücüler trafikte güçlükle ilerledi. Esnaf, biriken suları kendi imkanlarıyla tahliye etmeye çalıştı.

TURİSTLER ŞİŞME YATAKLA SUYA GİRDİ

Turistler de şişme yataklarla ve deniz simidiyle sel sularında yüzdü. O anlar, cep telefonuyla kaydedildi.