Fethiye'yi sağanak vurdu! Caddede biriken suda deniz simidiyle yüzdüler

Fethiye'yi sağanak vurdu! Caddede biriken suda deniz simidiyle yüzdülerGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Muğla'nın Fethiye ilçesinde dün etkili olan sağanağın ardından cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu. Sürücüler trafikte ilerlemekte zorlanırken esnaf, biriken suyu kendi imkanlarıyla boşaltmaya çalıştı. Turistler ise şişme yatak ve deniz simidiyle suya girdi; o anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.
MUĞLA'nın Fethiye ilçesinde sağanak etkili oldu, yollar göle döndü. Turistler, şişme yataklarla sel sularında yüzdü. O anlar, cep telefonuyla kaydedildi.
CADDE VE SOKAKLAR GÖLE DÖNDÜ
Fethiye ilçesinde dün etkili olan sağanak, yaşamı olumsuz etkiledi. Sağanak nedeniyle bazı cadde ve sokaklar göle dönerken, sürücüler trafikte güçlükle ilerledi. Esnaf, biriken suları kendi imkanlarıyla tahliye etmeye çalıştı.
TURİSTLER ŞİŞME YATAKLA SUYA GİRDİ
Turistler de şişme yataklarla ve deniz simidiyle sel sularında yüzdü. O anlar, cep telefonuyla kaydedildi.
Kaynak: DHA
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