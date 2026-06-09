SİÜ Tıp Fakültesi Mezuniyet Töreni - Son Dakika
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SİÜ Tıp Fakültesi Mezuniyet Töreni

09.06.2026 15:40
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Siirt Üniversitesi Tıp Fakültesi 2025-2026 mezuniyet töreni, 16 mezunla gerçekleştirildi.

Siirt Üniversitesi (SİÜ) Tıp Fakültesi 2025-2026 Akademik Yılı Mezuniyet Töreni gerçekleştirildi.

Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesinden yapılan açıklamada, SİÜ Tıp Fakültesinden mezun olan 16 öğrenci için üniversitenin merkez kampüsünde tören düzenlendiği belirtildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen SİÜ Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mahmut Taş, 2018'de kurulan fakültenin ikinci dönem mezunlarını verdiğini ifade etti.

Genç hekimlere meslek hayatlarında başarılar dileyen Taş, hekimlik mesleğinin yalnızca bilimsel bilgiyle değil, aynı zamanda vicdan, merhamet ve insan sevgisiyle icra edilmesi gereken kutsal bir görev olduğunu kaydetti.

Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Servet Yolbaş da hastanede eğitimlerini tamamlayan hekim adaylarını kutlayarak, başarılar diledi.

Konuşmaların ardından öğrencilere plaket verildi.

Programa, akademisyenler ve öğrencilerin aileleri katıldı.

Kaynak: AA

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