Sivas Akıncılar'da traktörün devrilmesi sonucu 2 kişi yaralandı
Sivas'ın Akıncılar ilçesine bağlı Onarı köyünde, S.Ö. (64) yönetimindeki traktör arazi yolunda devrildi. Kazada sürücü ile yanındaki İ.Ö. (20) yaralanırken, yaralılar Akıncılar Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı.
Sivas'ın Akıncılar ilçesinde devrilen traktördeki 2 kişi yaralandı.
S.Ö. (64) yönetimindeki 58 AAF 492 plakalı traktör, Onarı köyünde arazi yolunda devrildi.
İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Kazada traktör sürücüsü ile yanında bulunan İ.Ö. (20) yaralandı.
Akıncılar Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılar tedavi altına alındı.
Kaynak: AA
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