Sivas-Ankara YHT Seferleri Bakım Çalışmaları Nedeniyle Yeniden Düzenlendi - Son Dakika
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Sivas-Ankara YHT Seferleri Bakım Çalışmaları Nedeniyle Yeniden Düzenlendi

Sivas-Ankara Yüksek Hızlı Tren (YHT) seferleri, yol bakım çalışmaları nedeniyle yeniden düzenlendi. Ankara-Sivas ve Sivas-Ankara YHT seferlerinin kaldırıldığı yönündeki spekülasyonlar gerçeği yansıtmamaktadır. TCDD tarafından yapılan yol bakım çalışmaları sebebiyle sefer süresi uzamış ve tren saatleri yeniden düzenlenmiştir. Düzenleme tahminen aralık ayına kadar devam edecek olup, çalışmalar tamamlandığında seyir süreleri kısalacaktır.

05.07.2024 21:15
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Sivas, Ankara Yüksek Hızlı Tren (YHT) seferleri bakım çalışmaları nedeni ile yeniden düzenlendi.

Valilikten yapılan açıklamada, son günlerde Ankara-Sivas, Sivas-Ankara Yüksek Hızlı Tren seferlerinin kaldırıldığı şeklinde çeşitli spekülasyonlar yapıldığı, söz konusu spekülasyonların gerçeği yansıtmadığı ve tren seferlerinin kaldırılmadığı belirtildi.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"TCDD tarafından, hali hazırda Ankara-Sivas demir yolu hattının 15 noktasında yol bakım çalışması yapılmaktadır. Bu çalışmalar nedeniyle sefer süresi yaklaşık 68 dakika uzamıştır. Bu nedenle tren saatlerinin yeniden düzenleme çalışması yapılması zaruri hale gelmiştir. Yeni sefer saatleri ise şu şekildedir:

Ankara Treni

Sivas Kalkış: 07.10 - Ankara Varış: 10.59

Sivas Kalkış: 17.40 - Ankara Varış: 21.29

İstanbul Treni

Sivas Kalkış: 13.00 - İstanbul Varış : 21.15

Dönüş Trenleri

Ankara Kalkış: 08.05 - Sivas Varış: 11.05

Ankara Kalkış: 18.30 - Sivas Varış: 22.16

İstanbul

Sögütlüçeşme Kalkış: 07.35 - Sivas Varış: 15.44 dür."

Ayrıca düzenlemenin tahminen aralık ayına kadar devam edeceği, çalışmalar tamamlandığında seyir sürelerinin kısalacağı da ifade edildi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Sivas-Ankara YHT Seferleri Bakım Çalışmaları Nedeniyle Yeniden Düzenlendi - Son Dakika

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